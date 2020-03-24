Erdoğan okulların açılış tarihiyle ilgili kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile kurduğu video bağlantı yer aldı. Erdoğan, Oktay'dan esnek çalışma modeli konusunda bilgi aldı. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ihtiyacı olması halinde maske gibi tıbbi ürünleri yurtdışına kaçıranlardan ve Türkiye içerisinde fahiş fiyatla satış yapanlardan da hesap sorulmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların tatil edilmesinin uzatılmasıyla ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyesinin dinlenilmesi talimatını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında okulların tatil edilmesiyle ilgili şu diyalog geçti.

- Bilim Kurulu'yla görüşüp tatili uzatmak istiyoruz ama sizin talimatınız ne olur?

Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama Bilim Kurulu uzatılabilir diyorsa ona uyalım. Onların tavsiyesi istikametinde gitmekte fayda var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir durumun olmadığını belirterek "Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz." ifadelerini kullandı.



İşte Erdoğan'ın o açıklaması: