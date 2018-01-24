Erdoğan: ÖSO ile birlikte 7-8 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 44. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız operasyon başarıyla sürüyor. Bölgenin asli sahipleri ile TSK güçlerinden oluşan birlik adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Silahla donatılan terör örgütünün son mensubu etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecek. Tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcudur.

Sınır ötesi tehditler önemlidir. Biz Suriye'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz. Birileri fitne kazanını kaynattı, dört bir koldan saldırıyorlar. Bu operasyonu Afrin'deki Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, bizi işgalle suçlamaya çalışıyorlar.

Fırat Kalkanı'nda teröristlerden temizlenen alana 100 binden fazla kardeşimiz yerleşti. Arrin'de de aynısı olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız. Sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, 3,5 milyon ülkemizde misafir ettiğimiz misafirler için.

Bölücü örgüt hapiste tuttuğu DEAŞ'lıları bize karşı savaşmak için salıvermiş. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. O da terörist bu da terörist. Bunlar bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar işleri geldiğinde birini işlerine geldiğinde diğerini kullanıyor. Daha önceden salıverilen DEAŞ'lıların ülkemize yönelik saldırılar için rezervde tutulduğunu biliyoruz.

ALMANYA'YA SERT TEPKİ

Dost Almanya... Bakınız yolcularımız dönüş yapıyor, orada PKK terör örgütü oradaki kardeşlerimizi alıyorlar, tekme tokat ellerinde sopalarla dövmeye çalışıyorlar. Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli olduğun yer. Bu yapılıyor, müdahale yok. Söylediğimiz zaman 'olmuyor' diyorlar. Yargı var, hukuk var. Bu nasıl yargı, bu nasıl hukuk? Sen nasıl devletsin? Biz bu gerçekleri söyleyeceğiz.

Almanya'da PKK yandaşları Türklere saldırdı

Kobani'den ülkemize kaçanlar ülkelerine dönmüyor. Çünkü bölgeden DEAŞ gitti ama başka bir terör örgütü çöreklendi. Bunlar katil bunlar hırsız bunlar ırz düşmanı. Bunlar ülkemizin maruz kaldığı post modern haçlı seferlerinin yeni işbirlikçileri. Bu örgütü destekleyip Türkiye'ye işgalci diyenlerin insanlığından şüphe ederim. Biz aynı zamanda tüm insanlığın düşmanı zihniyetle mücadele ediyoruz.

Dünyadan insan hakları ve özgürlükler adına çalışan ne kadar STK ve devlet varsa hepsini Türkiye'yi desteklemeye davet ediyorum. Zeytin Dalı Operasyonu... Zeytin bizim inancımızda kutsaldır. Zeytin Dalı adını verirken kucaklayalım, özgürlük adımı atalım istedik. Türkiye sadece kendi sınırlarını korumakla kalmıyor aynı zamanda insanlığın onurunu da kurtarıyor.

"OBAMA BİZİ ALDATTI"

Sayın Obama döneminde bizim bir de zeytinlik harekatı vardı. Ne yazık ki orada Obama bizi aldattı. O harekat Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı. Biz sözümüzü tuttuk onlar tutmadı. Münbiç'i gerçek sahiplerine bırakacağız dediler. Münbiç yüzde 95 Araptır, orada Kürt yoktur. Sözlerinde durmadılar. Hesap başkaydı. Orada hesap terör devleti kurma hesabıydı. Adını Kürt devleti koyuyorlar. Burada Kürt yok ki. Bunları söyleyince beyler rahatsız oluyor. Biz doğruyu her yerde söyleyeceğiz.

"ÖSO İLE BİRLİKTE 7-8 ŞEHİDİMİZ VAR"

Biz bu adımları atarken kararlılıkla yürümeye devam ederken her mücadelede de biliyoruz ki bedeli vardır. 2015 Temmuz'dan bu yana terörle müacdelede sınırlarımız içinde binin üzerinde şehit verdik. ÖSO ile bizim 7-8 şehidimiz var. Karşı tarafta 268 terörist öldürüldü.

Bizim askerimiz, polisimiz, korucularımız ÖSO'daki kardeşlerimiz şehadeti şereflerin en büyüğü olarak gördükleri için ölümün üzerine üzerine gidiyor. Şu anda askerlerimizi ben öyle görüyorum. Bu sabah askerlerimizle yapılan röportajlara bakınca biz Afrin'e düğüne gidiyoruz diyorlar. Buna inanmak sıradan herkesin karı değil. Buradan Zeytin Dalı ve daha önceki operasyonlarda, 15 Temmuz'da verdiğimiz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize sıhhat diliyorum."