Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Döviz kurunun 15 Temmuz öncesi 2,8 liradan 6 lirayı geçmesinin ne ekonomik ve mantıklı izahı vardır. Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Amacı ülkenin savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirerek Türkiye'yi tüm alanlarda temsil almaktır. Trabzon'dan ilan ediyorum; oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız.

"CEVABIMIZI YENİ İTTİFAKLARA YÖNELEREK VERİRİZ"

Ben senin stratejik ortağınım. Seninle Afganistan'da, Somali'de, Bosna'da beraber olduk. Böyle stratejik bir ortağını YPG/PYD gibi terör örgütlerini sahiplenerek bir kenara nasıl koyarsın? Bir papaz için 81 milyonluk Türkiye'yi feda ediyorsun. Gereği neyse bir hukuk devleti olarak onu yaparız. Kalkıp da talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz. Gördük ki, hukuk dilinden anlamıyorlar. Başka dilden anlıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Biz hukuk diliyle konuşmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya ticaret savaşı açanlara cevabımızı yeni ittifaklara, pazarlara yönelerek veririz. Demir çelikte vergileri artırıyor. Dünya Ticaret Örgütü kuralları içinde böyle bir şey yok.

"AMELİYATA GİRİŞİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hiç kimsenin memleketimizin üzerinde ne siyasi, ne ekonomik ameliyata girişmesine izin vermeyeceğiz. Meselenin döviz kuru olduğunu, yargılanan papaz olduğunu, demir ve alüminyum vergisi olduğunu sanacak kadar basit düşünenler varsa, bir an önce silkinip kendilerine gelsinler. Yerli ve milli düşünme mantığı bu zatta (Kemal Kılıçdaroğlu) yok. O ne yerlidir, ne millidir. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.

"DOLARI-ALTINI OLANLAR TL'YE ÇEVİRSİNLER"

Siyasi ve sinsi bir oyunla karşı karşıyayız. Para dediğiniz bu gün yoktur, yarın bulursunuz. Onlar sakalımızı traş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak. Yastık altı doları altını olanlar bunları TL'ye çevirsinler. Bunlara istiklal ve istikbal mücadelemizi bu şekilde verelim.

"ÇEYREK MİLYON KİŞİ ÜLKEMİZDEN GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNDÜ"

Terör örgütleriyle sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz mücadele yürütüyor her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş olacağız. Şu ana kadar ülkemizden güvenli hale dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu.

"SALDIRIYI GÖĞÜSLEYECEK TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Orta Vadeli Program ve 2019-2023 stratejik planıyla ilgili çalışmamız devam ediyor. Maruz kaldığımız saldırıyı göğüsleyecek tedbirleri alıyoruz. İhracatçılarımız alternatif pazarlar için gece gündüz çalışıyor. Turizmde bereketli bir yıl geçiriyoruz. Yıl sonunda 40 milyon turiste ulaşacağız. Bütçe disiplinine önem veriyoruz.

"UZUNGÖL'ÜN DURUMU İYİ DEĞİL"

Uzungöl'ün durumu iyi değil. Burayı daha iyi hale getirmemiz lazım. Adımlarımızı daha kararlı atacağız.

"ALTERNATİF ARAÇLARLA CEVAP VERECEĞİZ"

Bizim önümüzde 2023 hedeflerimiz var Dün bize savunma sanayi ürünleri vermeyerek dize getireceklerini sandılar. İktidara geldiğimizde yüzde 25 yerli üretiyorduk şimdi yüzde 60. Bir İHA alacağız, kongreden izin çıkmadı. Kötü komşu ev sahibi yaparmış. Şimdi İHA da, SİHA da üretiyoruz. İnşallah şimdi tanklarımızı da üreteceğiz. Bizi dolarla sınayanlara yarın alternatif finans araçlarıyla cevap vereceğiz. IMF ile anlaşın diyenler aslında ülkenin siyasi bağımsızlığından vazgeçin demek istediklerini gayet iyi biliriz. 2013'te IMF'ye olan borcu sıfırladık. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 102,5 milyar dolar. Faiz de faiz. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır.