Erdoğan, Özel'i hedef aldı: ''Hem partisini hem ülkesini küçük düşürdü''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, ''Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz stratejik hamlelerle Türkiye, bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Gazze'deki ateşkes, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması ile 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca bugün TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verisi ile istihdam politikaları da kabinenin gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, ''Bir üzüntümü de samimiyetle bahsetmek istiyorum. Yeni genel başkana ilk etapta bir şans tanımıştık, göreve gelirken yurt dışında verdiği, 'Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık, genel başkan bunun da arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı, hatta yurt dışından güç devşirmeye çalıştı. İki alkış almak, bir iki güzel cümle duymak ve birkaç marjinal tipten destek almak için hem partisini hem de ülkesini küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kabinemizin 2’inci döneminin 51’inci toplantısını az önce tamamladık. Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe ilişkin konulara kadar geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri değerlendirdik. Aldığımız kararların ve istişarelerin ülkemiz ve milletimiz adına ve tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını dilerim. Bugün Türk siyasi tarihine Anadolu ihtilali olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23’üncü sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Bugünden itibaren iktidardaki 23 yılımızı şanla ve şerefle geride bırakıyoruz, 24’üncü yıldan gün alıyoruz. Çok partili dönemde yeni bir rekora imza atmanın tatlı kıvancını yaşıyoruz. 58’inci hükümetten bugüne kadar Bakanlar kurulu ve kabinelerimizde görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Girdiğimiz her seçimde desteğini esirgemeyen milletimize teşekkür ediyorum. 23 yıl önce hangi duyguları taşıyorsak, bugünde aynı heyecanı ve gururu taşıyoruz, inşallah nice yıllar azimle, şevkle ve tutkuyla milletimize hizmet etmeye ve ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak İçerde ve dışarıda yoğun bir gündemle Türkiye Yüzyılını inşa etmeye devam ediyoruz. Uluslararası toplantılarda, katıldığımız toplantılarda aziz milletimizin hakkını en güçlü bir şekilde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine son toplantımızdan bu yana yurt dışında ve yurt içinde şahitlik ettik. 17 Ekimde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Formunun 5’incisini gerçekleştirdik. Kıtayla ticaretimiz 2003 yılanda 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2024 yılın sonunda 40 milyar dolara yaklaştı. Türk müteahhitler Afrika’da 2 binden fazla proje üstlendi. Kıta genelindeki yatırımlarımızın değeri 15 milyar doları aştı. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz zirveyle bunu daha fazla güçlendireceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'E: AVRUPA KAPILARINDA SABAHLIYOR

21-23 Ekim tarihleri arasında Körfez ziyaretleri faydalı geçti. Enerji, eğitim, teknoloji, yatırımlar, savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğini içeren toplam 24 anlaşma ile döndük. TOGG’u ziyaretimiz sırasında Kuveyt Emiri ve Umman Sultanına hediye ettik. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz stratejik hamlelerle Türkiye, bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bir üzüntümü de samimiyetle bahsetmek istiyorum. Yeni genel başkana ilk etapta bir şans tanımıştık, göreve gelirken yurt dışında verdiği, 'Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık, genel başkan bunun da arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı, hatta yurt dışından güç devşirmeye çalıştı. İki alkış almak, bir iki güzel cümle duymak ve birkaç marjinal tipten destek almak için hem partisini hem de ülkesini küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta devam ediyor.

"81 İLİMİZDE TOPLAM 500 BİN SOSYAL KONUT ÜRETECEĞİZ"

İstanbul Başakşehir’de Cumhuriyet tarihini ne büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul, Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. İstanbul’da 15 bini vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurulan 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor, kuralar aralık ayında olacak ve ilk teslimatlar 2027 yılında gerçekleşecek. Şehirlerimizi mahalle konakları ile de süsleyeceğiz."