Erdoğan, Özgür Özel'e yüklendi: ''Öyle bir faşizm ki...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının anahtar teslim töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, ''Ana muhalefetin başındaki zat hem çok çirkin ifadelerle yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Öyle bir faşizm ki; aykırı tek bir görüş, fikir ve söze tahammülleri yok. Sözlerinde ne bir nezaket ne bir tutarlılık var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden zarar gören ve 11 ilde yapımı tamamlanan 350 bininci konutun toplu anahtar teslimi için Adıyaman’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından mitingin gerçekleşeceği alana gelene kadar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından Adıyaman’ın merkezi ve ilçelerinde yapımı tamamlanan konutların anahtar teslimlerini uzaktan bağlantı ile gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki göstererek, siyasi nezaketten uzaklaştığını ve yargının siyasallaştırılmak istendiğini söyledi.

‘350 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTAR TESLİMİNİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkili olduğu 11 ilde 350 bininci kontun anahtar teslimini yapmaktan mutlu olduklarını belirtti. Adıyaman’a ve tüm deprem bölgelerine hizmet etmekten geri durmadıklarını söyleyen Erdoğan, “Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman’a hizmet etmekten başka gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretmekten başka hiçbir amacımız yok. Tüm samimiyetimle ifade ediyorum; biz yaraları sarmanın derdindeyiz. Biz taş üstüne taş koymanın ülke ve millete eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de bunu çok iyi görüyorsunuz. Sizleri bir an önce gönüllü yuvalarınıza kavuşturmak için çalışıyoruz. 11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni yuvalarımızın halkımızın hanelerine huzur mutluluk getirmesini niyaz ediyorum” diye konuştu.

‘DEPREM ÖNCESİ SÖZ VEREN ANA MAHALEFET PARTİLİLER GÖZÜKMÜYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde söz veren ana muhalefet partililerin seçim sonrasında deprem bölgesini unuttuğunu, AK Parti’nin ise deprem bölgesinden elini çekmediğini söyledi. Erdoğan, “Bu şehir, sabrıyla dağlar gibi duran acıyı bağrına basıp yeniden ayağa kalkmayı bilen bir milletin canlı hafızasıdır. Adıyaman kardeşlik, dayanışma, dirilişin şehirleşmiş halidir. 6 Şubat tarihinde Adıyaman çok büyük bir acı ve yıkım yaşadı. 53 binden fazla insanımızı toprağa verdiğimiz günde 11 ilimiz zarar gördü. Deprem şehitlerimize bir kez daha rahmet geride kalanlara sabır diliyorum. Millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği yükün altından omuz omuza vererek kalktık. Bu süreçte ama herkes iyi bir irade gösteremedi. Siyasi rant peşinde olanlar çıktı. Devlet bütün imkanları sunmuşken devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı, horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraflar çektirip sonra yolu buraya düşmeyen deprem turistlerini gördük. Ücretsiz evler vereceğiz diyen yalancılarla karşılaştık. Hükümet düşmanlığı yapanları şimdi ne gören ne duyan var. Seçim bitti, bunların da deprem bölgesi ile işleri bitti. Biz ise deprem bölgesinde vatandaşlarımızı hiç yalnız bırakmadık. Talep ve beklentilerinize hiçbir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık. Anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğduk” diye konuştu.

‘YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUTU TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ’

11 deprem ilinde yapımı tamamlanıp vatandaşlara teslim edilen konut sayılarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüzde 78’ini tamamladığımız konutlarımızın 350 bininci konut anahtarlarını Adıyaman’ımızda teslim ediyoruz. Depremin üzerinden geçen 2 yılda sadece Adıyaman’da 38 bin 157 konut ve iş yerini vatandaşlarımıza teslim ettik. Türkiye’nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman’da kurduk. İndere’de 5 milyon metrekarelik devasa alanda 16 bin yuvamızı tamamlayarak 100 bine yakın vatandaşımızı içinde güvenle huzurla yaşayacakları konutlarıyla buluşturacağız. Bugün Adıyaman’la birlikte Malatya’mızda 21 bin 760, Hatay’ımızda 11 bin 320, Kahramanmaraş’ımızda 6 bin 523, Gaziantep’imizde 3 bin 834, Şanlıurfa’mızda 644, Elazığ’ımızda 354, Osmaniye’mizde 214, Tunceli’mizde 97, Sivas’ımda 79, Bingöl’ümüzde 62, Diyarbakır’ımızda 50, Kayseri’mizde 15, Adana’mızda 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 konutu daha teslim ediyoruz. Böylece 11 ilimizde 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş oluyoruz. Bugün deprem konutları ve iş yerleri ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 10 projesini, İç işleri Bakanlığımızın 11, Milli Eğitim Bakanlığımızın 99 okul yatırımını resmen hizmete veriyoruz. Yıl sonunda Adıyaman’ımızda 40 bin 993 konut ve 2 bin 580 iş yeri olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerini deprem bölgemizin tamamında ise 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz. Depremde hasar gören 235 kilometre uzunluğundaki Malatya-Gölbaşı-Narlı- Nurdağı demir yolu hattını 15 Eylül’de yeniden kullanıma açtık. 93 kilometre uzunluğundaki Gölbaşı, Kahta, hızlı demir yolu çalışmaları sona erdi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP’nin faşizm hareketi gösterdiğini ve farklı görüş ve fikirlere tahammüllerinin olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yalan söylediğini ve yolsuzlukları savunmaktan başka bir şey yapmadığını belirten Erdoğan, “İş bilenin kılıç kuşananındır. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Hizmetlerimizle konuşuyoruz. Bizim boş işlerle boş tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Millete faydası olmayan sanal gündemler bizim umurumuzda değil. Ana muhalefetin başındaki zat hem çok çirkin ifadelerle yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Öyle bir faşizm ki aykırı tek bir görüş, fikir ve söze tahammülleri yok. Sözlerinde ne bir nezaket ne bir tutarlılık var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor. Çark ediyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı? Bir partinin genel başkanına o dil, üslup hiç yakışıyor mu. Sokak ağzı ile siyaset yapar mı? Oradan oraya sürükledi CHP’li vatandaşlarımıza her gün konuşuyor. Mikrofon elinden hiç eksik olmuyor, ne demek istediğini anlayan var mı? Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığı bir şey var mı? Suç örgütü yakayı ele verdiğinden bu zamana çıkıyor, her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor. Yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları, güncel siyasete meze etmenin milletin kesesinden zenginleşenler dışında kime ne faydası olacak. CHP Genel Başkanının siyasi olgunluktan uzak bu duruşu en fazla CHP’li vatandaşlarımızı üzmektedir. Nereden tutsanız elinizde kalan hayal kırıklığı yaşatan, zavallı zayıf bir karakterle karşı karşıyayız. Milletin milyarlarca lirasını talan eden, belediyeleri talan eden aklama çalışmaları ile ilgilenen bu şahıslarla ilgilenmiyoruz. Zavallı halleri ile ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimize bakıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri ne pahasına olursa olsun tutmaya çalışıyoruz” dedi.

500 bin sosyal konut projesinin yoğun talep gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün deprem bölgesindeki 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin bin 481 şantiye, 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz, 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 500 bin sosyal konut projemizi ilan ettik. 10 Kasım’da başvurular başladı. Başvurular çok yüksek. Adıyaman’a da 5 bin sosyal konut yapacağız. Adıyaman’ı da tüm deprem bölgelerimizi de çok daha iyi yerlere taşımaya kararlıyız. En kısa sürede de diğer vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını teslim edeceğimizi söylüyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının ardından beraberinde bulunan bakanlar ve protokol mensupları ile birlikte anahtar teslimini gerçekleştirdi.

DHA