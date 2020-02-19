Erdoğan parti içi eleştirilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK ve milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda kadına şiddetin önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirileceğini belirtirken, İdlib’deki gelişmelerle ilgili olarak “Akdeniz’de sular daha da ısınacak” yorumu yaptı. Erdoğan, İYİ Parti’den istifa eden vekillerden kendilerine doğru bir yönelim olursa değerlendireceklerini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre AK Parti’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında İdlib’deki gelişmeler ve Rusya ile ilişkiler, İYİ Parti’deki istifalar ve partiye katılımlar değerlendirildi.

Erdoğan, İdlib’deki gelişmelerle ilgili olarak “Sorun yaşanan hadiseleri sorunsuz alanlarla karıştırıp sürecin işin içinden çıkılmaz hale gelmesini istemiyoruz. Türkiye’nin Rusya ile ticari ilişkileri var. Bu ticari ilişkiler, gerek Soçi Anlaşması ile gerek Adana Mutabakatı ile ilgili hadiselerden ayrı alanlardır. Sorun kısmını kendi içinde müzakere ederek, masada ve sahada atacağımız adımlarla yoluna sokmaya çalışıyoruz. Ama hem İdlib’deki hem Libya’daki süreç bundan sonra Akdeniz’deki suyu biraz daha ısıtacağa benziyor” ifadelerini kullandı.

‘TABANLARI BİZE GELİR’

Toplantıda, İYİ Parti’deki istifalar da değerlendirildi. Erdoğan, “Biz kendi işimize bakıyoruz. O ne der, bu ne der, bizi ilgilendirmez. Oradaki mevcut hareketlilik yarın istikametini bize çevirirse biz onu elbette ayrıca değerlendiririz. Kaldı ki biz doğru işler yaptıkça onlar gelmese bile tabanları bize gelir” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı kahvaltılı toplantısının ikincisini ise dün gerçekleştirdi. Bir milletvekili, evliliklerle ilgili sorunları gündeme getirerek “Gençler zamanında evlenmiyor, 30 yaşına geçince de hiç evlenmiyorlar. Normal yaşta evlenmelerini destekleyecek çalışmalar yapılmalı” dedi.

Bu görüşler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili sıkıntıların Yüksek İstişare Kurulu’nda da konuştuklarını belirterek, “İstanbul Sözleşmesi’ni bir daha gözden geçireceğiz. Bununla ilgili çalışma yapacağız” dedi. Erdoğan, “Doğum oranını yükseltecek, teşvik edecek çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

‘AYNI YERDEYİZ’

Bazı milletvekillerinin, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı yönündeki eleştirileri anımsatması üzerine Erdoğan, “Biz kuruluşta neysek şimdi de aynı yerdeyiz, aynı noktadayız. Bunu beğenmeyenler de çekti gitti. Bu nedenle daha çok birbirimize kenetlenmemiz lazım” görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Erdoğan, grup toplantılarının bundan sonra çarşamba günleri yapılması için grup yönetimine talimat verdi.

