Erdoğan-Putin görüşmesi başladı: ''Vereceğimiz karar çok önemli''

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki görüşmesi başladı.

Yeni haftanın ilk gününde Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir zirve var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetler arası görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Moskova'nın çekilmesiyle sona eren eren Tahıl Koridoru anlaşmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak." dedi.

Merkez Bankası başkanlarının görüşeceğinden söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"VERİLECEK MESAJ ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sizin bu daveti yapmış olmanız ve heyetimi mutlu etmiştir. Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki gelişmeler devam ediyor. Tahıl koridoru konusunda verilecek mesaj önemli olacak. Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor.

Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak. Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmalarının, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum.

Savunma sanayine yönelik atacağımız adımlar önemli, enerji, özellikle doğalgaz konusunda biz birinci derecede Rusya ile doğalgazda çok önemli ilişki içerisindeyiz, bunu geliştirerek devam ettireceğimize inanıyoruz.

"YAKINDA DOĞALGAZ VE DİĞER KONULARDA ADIM ATACAĞIZ"

Rus lider ise yakın zamanda Türkiye ile hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atılacağını dile getirdi.

Putin'in açıklamaları şöyle:

Türkiye'de yapılan genel seçimlerden sonra ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. Sizin liderliğiniz ile Rusya Türkiye ilişkilerimizin gelişmesi devam ediyor. 62 milyar dolar seviyeye ulaşan ticaret hacmimiz pozitif bir şekilde gelişiyor. Biz önemli bir ilerleme kaydettik.

Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurulması ile ilgili görüşmelerimizi nitelendireceğiz. Türkiye ile yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız.

Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız. Tahıl Koridoru konusunu da konuşacağız. Sorularımız var.

Suriye konusunda da adımlar attık. Türkiye için işbirliğimiz fayda sağladı.