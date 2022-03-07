Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

TİCARİ KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "İki ülke arasındaki ticarette euro ve dolar dışında ruble, yuan ya da altını kullanabiliriz" önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü yaklaşık 30 gemiyi de hatırlattı. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğana "talimat vereceğim" dediği ögrenildi.