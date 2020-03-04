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  4. 04 Mart 2020 21:12

Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta gideceği Rusya Federasyonu ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili yeni açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta gideceği Rusya Federasyonu'nda, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

DHA

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