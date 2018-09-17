Erdoğan - Putin zirvesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmenin basına yansıyan kısmında ilk açıklaması; "Fikri alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek şekilde. Bölgesel konulardaki dayanışmamız bölgeye umut veriyor. Şu anda sadece bölgenin değil, dünyanın gözü inanıyorum ki bugün Soçi'de. Soçi'den çıkacak açıklama bölgeye çok farklı bir umut olacaktır." oldu.

İki ülke arasındaki heyetlerarası görüşmeye iştirak edecek Erdoğan ve mevkidaşı Putin, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı’na ait TC-CAN adlı uçakla saat 12.30’da Rusya’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beraberindeki heyette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

İran'dan kritik Suriye kararı

GÜNDEM İDLİB

Toplantının ana gündem maddesi ise Suriye'deki gelişmeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde İdlib kentine yapılan saldırıların ele alınması bekleniyor.

Türkiye saldırıların bir an önce durdurulup, siyasi çözüm arayışına girilmesini istiyor. Esad'a bağlı birlikler ve Rusya bölgede ağır silahlı teröristlerin olduğunu belirtip kente özellikle havadan saldırılar düzenliyorlar. Muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'de yaklaşık üç milyon sivil yaşıyor.

Birçok farklı gruptan binlerce silahlı militan bölgede varlık gösteriyor. Türkiye bu gruplardan bazılarını terör örgütü olarak kabul ediyor.