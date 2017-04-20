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Politika
Erdoğan Putin'le 3 Mayıs'ta görüşecek
20 Nisan 2017 18:35
Erdoğan Putin'le 3 Mayıs'ta görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mayıs'ta Rus lider Putin ile görüşme yapacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mayıs'ta Rus lider Putin ile görüşecek
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