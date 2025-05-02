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Erdoğan: ''Rakının, viskinin, biranın, şarabın fiyatını dert ediyorlar...''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, içki üzerinden muhalefe yüklendi. Erdoğan, ''Affedersiniz rakının, viskinin, biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar, halkımıza astronomik rakamlarla sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Şayet sanal bahis ve kumar girdabında boğulmuş, varını yoğunu kaybetmiş nesiller görmek istemiyorsak; zihinleri ve bedenleri esir eden, yuvaları yıkan alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte eğer kararlıysak; LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin, bilhassa yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak; bilgili, şuurlu, sağlıklı nesillerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşalım diyorsak; bu mücadeleyi hep birlikte, omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele işte böyle bir alandır. Fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu sorunun üzerine hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor.

Ancak muhataplarımızdan, özellikle muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz. Bağımlılıkla mücadele gibi bir konunun dahi ideolojik takıntılara kurban edildiğini üzülerek görüyoruz. Muhalefetin ülke ve milletin asıl gündeminden kopuk tutumu maalesef burada da karşımıza çıkıyor. Ülkemizde maalesef alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde, on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma, bir modernleşme projesi olarak lanse edildi.

ALKOL KULLANMADIĞI İÇİN İNSANLARIMIZ FİŞLENDİ

Yakın tarihimizde gümrük ve tekel bakanlarının 'bol içki ve sigara içilir inşallah' diyerek bar açtığı utanç sahnelerine şahit olduk. Bu mesele öyle bir hal aldı ki 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlarımız fişlendi. Hatta mesleklerinden atıldı.

SOSYAL TESİSLERİ MEYHANEYE ÇEVİRİYORLAR

Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk. Yasakçı ilan edildik. 14 Mayıs seçimleri öncesinde benzer iftiralarla karşılaştık. Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından devam ettiriliyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar.

RAKININ, VİSKİNİN, BİRANIN ŞARABIN FİYATINI DERT EDİYORLAR

Bir tarafta 'bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Affedersiniz rakının, viskinin, biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar, halkımıza astronomik rakamlarla sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar.

Hayatları karartan bağımlılıkla, insanımızın sağlığına zarar veren tüm marazlarla mücadeleye devam edeceğiz. Hepimiz için bağımsız gelecek şiarıyla bağımlılıkla mücadele edeceğiz."

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Etiketler recep tayyip erdoğan yeşilay muhalefet
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