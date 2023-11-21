Erdoğan: ''Rehineler için görüşme halindeyiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hastane, ibadethane ve okul gibi mekanları hedef alan İsrail'in savaş suçu işlediğini belirtti. Erdoğan ayrıca, ''Rehineler için sürekli görüşme halindeyiz. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, ''Savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul gibi mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması barbarlıktır'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın cumhurbaşkanı, aziz kardeşim sayın bakanlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum 2020'deki ziyaretimin ardından yeniden bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Şahsıma gösterilen hüsnü kabul dolayısı ile kardeşime teşekkür ediyorum.

Sayın Tebbun'la yüksek düzeyli konseyin kuruluşuna karar vermiş ilk toplantıyı Ankara'da yapmıştık. Bugün konseyin ikinci toplantısını yaptık, verimli görüşme gerçekleştirdik. Hayata geçirilecek projelerin yakın takipçisi olacağız.

Türkiye ve Cezayir asırlardır süren dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip. 5,3 milyarlık ticaretin 6 milyar yakalamasını hedefliyoruz. 10 milyarlık ticarete de gayretlerimizi artırarak inşallah başaracağız. Tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Sayın Tebbun'un çabalarını izliyoruz. Şirketlerimizin en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcı olması ile iftihar ediyoruz. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Cezayir'in altyapı yatırımlarında şirketlerimizin olması gurur vericidir. Enerji ve yenilenebilir enerjideki ilişkileri yeni ortaklıklarla çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Doğal gaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini gösterdi. Savunma sanayisinde de potansiyeli görüyoruz ve bu alanda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Karşılıklı kültür merkezlerinin açılması için çalışmalarımızı hızlandırdık.

İSRAİL SALDIRILARINI KABUL ETMİYORUZ

Filistin'deki insani dramı da konuştuk. Cezayir en güçlü desteği veren ülkelerden. Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul gibi mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması barbarlıktır.

Önceliğimiz ateşkes ve insani yardımların bölgeye intikalidir. Sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Adil bir barış için bölge ülkelerle garantör ülke olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık.

13 imza attık. Türkiye ve Cezayir için hayırlı olsun. ilişkilerimizde ilave adımlar konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz.

Katar ile de temastayız, temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak

TEBBUN: TÜM FİLİSTİN KESİMLERİNİN BİR ARAYA GELECEĞİNİ UMUYORUZ

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un açıklamalarından satırbaşları;

"İsrail’in savaş suçları, 75 yıldan beri ilk defa, bu suçları işleyenler adaletin karşısına çıkacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Gazze’deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik. Tüm temennimiz Filistinlilere karşı olan savaşın son bulmasıdır. Bununla ilgli kardeşim Erdoğan ile de konuştuk.

Öncelikle ilk adımın Filistinliler arasındaki uzlaşının tesisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün Filistin kesimlerinin bir araya geleceğini umut ediyoruz."