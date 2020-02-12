Erdoğan: ''Rejim güçlerini vuracağız!'' - CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'de şehit olan askerlimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 14'ü buldu. Bu süreçte gözlem noktalarındaki askerlerimize zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Deprem yardım kampanyası

Van’da meydana gelen çığ felaketinde vefat eden 41 kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralanan 84 kardeşimize acil şifalar diliyorum.

Elazığ depremiyle ilgili grubumuz olarak başlattığımız yardım kampanyasında şu ana kadar 1 milyon lira toplanmış durumda.

Teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

İdlib şehitleri

''Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'de şehit olan askerlimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 14'ü buldu.

İdlib'de rejim ve onlarla hareket eden Rus güçleri ile İran destekli militanlar sürekli sivillere saldırıyor kan döküyorlar. İdlib ile ilgili kimi endişe ifadelerinin de başka saiklerden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Herkes sırtını dönse de Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. İdlib'de rejim ve Ruslar ile rejimle hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının sivil halkı hedef aldığı gerçeğini altını bir kez daha çizmek istiyorum. Amaç sahayı tamamen boşaltmaktır.

Verilen sözlere riayet edilmesini bekledik bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı.

Madem durum bu biz de lafa değil sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem noktaları gerisine çıkartmakta kararlıyız. Havada karada ne gerekiyorsa tereddüt etmeden bunu yapacağız. İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik.

Artık kimsenin taşkınlığına satılmışlığına göz yumacak değiliz. Karada rejim güçlerini belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız.

Bu süreçte gözlem noktalarındaki askerlerimize zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yer de hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA ''FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI'' YANITI

Bu şahıs son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Bugün burada FETÖ'nün siyasi ayağını ben size adeta ekran diyebileceğim duvarda açıklıyorum. Kılıçdaorğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir. FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ile CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal'a kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi.

FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza yönelik sinsi kumpasında CHP'nin ortaya koyduğu tavır FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir.

''KILIÇDAROĞLU SÖZDE ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NÜ ASLINDA FETÖ'CÜLER İÇİN YAPMIŞTIR''

Bu zat ve ekibi omurgasızdır FETÖ'ye diyet borçludur. CHP milletvekilleri dershaneler kapatılırsa eğitimde sıkıntılar büyür diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır. Biz FETÖ'nün üzerine gittikçe Kılıçdaroğlu bu grupların özgürlük alanını genişletmek istiyoruz diyerek siyaseten nerede durduğunu gösteriyordu. Gezi olayları FETÖ ile CHP'nin birlikteliğini ortaya koyuyor. Bu işin asıl dönüm noktası 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi sürecidir. Bundan ala siyasi ayak olur mu? Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir. Devleti FETÖ'den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu'nu bulduk. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının yapılan oeperasyonları cemaati sindirme girişimi olarak nitelemesi de aradaki ilişkinin bir ikrarıdır. 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren kim? O da Feto. Kılıçdaroğlu sözde Adalet Yürüyüşü'nü aslında FETÖ'cüler için yapmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA SORU

Bunların hayatı yalan. Madem bu işler soru sorarak oluyor ben de birkaç soru sorayım. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yol verdiği siyasetçi midir?