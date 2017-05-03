Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret kapsamında Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki liderin görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele ve ikili ilişkilerin gündemde olacağını söyledi.

Erdoğan ve Putin'in Suriye konusunda Astana süreci ve ateşkesin yaygınlaştırılması konularını ele alacaklarını belirten Kalın, ikili ilişkiler başlığı altında ise karşılıklı yatırımların arttırılması, turizm ve enerji alanında işbirliği konularının masaya yatırılacağını vurguladı.