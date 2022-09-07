Erdoğan: ''Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da düzenlediği basın toplantısında "Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Belgrad'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk. Sırbistan'la ilişkilerimiz her geçen gün değişiyor. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşıyacaktır.

Bu yıl şu ana kadar Sırbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi. Kimlikle seyahat başlayınca bu sayı yükselmekle kalmayacak, iş adamlarımızın seyahati de kolaylaşacaktır.

Ticaret hacmimiz istikrarli büyümesini salgına rağmen sürdürdü. Geçtiğimiz yıl 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık. Ortak hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmak için aynı kararlılıkla çalışacağımıza inanıyorum.

Sayın cumhurbaşkanı ile birlikte iştirak edeceğimiz Türkiye-Sırbistan iş forumu niyetimizin göstergesidir.

SORU-CEVAP

Balkanlardaki gerilim

Erdoğan: Bu gerginliği aşabilmek için her türlü desteğe hazır olduğumuzu söyledim. Temennim şu an yakalanan olumlu ivmeyi devam ettirmek. Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez.

Enerji ve gıda krizi

Erdoğan: Öncelikle Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak mümkün olmayacaktır. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Kazananı yok ama kaybedeni çok. Bunca insan ölüyor. İşin parasal boyutuna da girdiğimiz zaman, birisi diyor ki ben Ukrayna'ya şu kadar destek verdim, öbürü diyor ki ben bu kadar destek verdim. Peki nerde bu para? Bu da sıkıntılı. Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor. Ben Rusya bu işin galibidir, Ukrayna bu işin galibidir diyemem. Şu ana kadar bizim politikamız, bu savaş bir an önce bitsin gayretidir. Bu iş çok kısa zamanda biteceğe de benziyor. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu Rusya gazı kesti. Herkes bu kışı nasıl atlatacağız diye düşünüyor. Niye bunu daha önceden düşünmediniz. Şu anda stoklar ne durumda diye bunun tartışması yapılıyor. Burada tabiki Rusya herkes ona saldırınca, elindeki silahlarını imkanlarını kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Temennimiz bir an önce bu işin bitirilmesidir.

PAYLAŞ