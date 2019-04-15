Erdoğan: ''Seçimler iptal edilmezse vicdanlar rahat etmez''

AK Parti Hükümetine yakın yayın organı Hürriyet'te AK Parti kanadından dikkat çeken siyasi kulis bilgilerini aktaran gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin art arda itiraz ettiği İstanbul'daki yerel seçimler için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşlerini aktardı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında "YSK’nın İstanbul’daki seçimleri iptal edeceğini umut ediyorum. Bu haliyle kalırsa vicdanlar rahat etmez" dediğini belirtti.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İstanbul için YSK’dan ne bekleniyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye nefesini tuttu, İstanbul seçimleriyle ilgili YSK’nın vereceği kararı bekliyor" hatırlatmasında bulundu.

REVİZYON NE ZAMAN ?

Selvi ayrıca Erdoğan'ın ’İhmali ya da hatası olanların bedelini ödemesi lazım' ifadelerini işaret ederek AK Parti içerisinde köklü bir revizyon hazırlığı olduğunu belirtti.

Selvi revizyon için tarih de verdi. 26-27-28 Nisan tarihleri arasında AK Parti'nin Kızılcahamam kampı olduğunu belirten Selvi muhtemel bir revizyonun bu tarihlerden sonra gerçekleşeceğinin de sinyalini verdi.