Erdoğan, seçimleri takip etmek için Ankara'ya geçti
İstanbul'da oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri takip etmek için İstanbul'dan Ankara'ya geçti.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi.
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan'ın seçimleri buradan takip edeceği bildirildi.
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