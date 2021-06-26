Erdoğan ''Sen beni çıldırtacaksın'' dedi, internette herkes onu aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da katıldığı toplu açılış töreninde makas krizi yaşandı. Erdoğan yanındaki isimlerden birine ''Muhsin sen beni çıldırtacaksın'' diye tepki gösterdi. Erdoğan'ın tepki gösterdiği kişinin yakın koruması Muhsin Köse olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

"YAHU MUHSİN SEN BENİ ÇILDIRTACAKSIN"

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde yanındaki isimlerden birine "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" diyerek tepki gösterdi.

PEKİ KİMDİR BU MUHSİN?

Törene damgasını vuran bu olayın ardından ''Muhsin''in kim olduğu merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ismin yakın koruması Muhsin Köse olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın her yurt dışı hem de yurt içi ziyaretlerinde yanından ayırmadığı Muhsin Köse, hemen hemen her fotoğraf karesinde görülüyor.