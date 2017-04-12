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  1. 12 Nisan 2017 10:35

Erdoğan, Sevr ile Nur mağaralarını karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV'nin canlı yayınında Hz. Muhammed'in müşriklerin elinden kurtulmaya çalışırken sığındığı mağara olan Sevr'den bahsederken ilk vahyin geldiği Nur mağarasını örnek gösterdi.

Erdoğan, Sevr ile Nur mağaralarını karıştırdı
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Hz. Muhammed'in hayatında kritik kilometre taşlarından biri Hira Dağı'ndaki Nur mağarası. İlk vahy burada kendisine geldi. Bu mağara önceleri dağ ile aynı isimle anıldı. Ancak vahyin gelmesinden sonra Müslümanlar 'Nur' ismini kullanmaya başladı.

Hz. Peygamberin hayatında önemli bir yere sahip diğer mağara ise Sevr dağında. Hz. Muhammed müşriklerden kurtulmaya çalışırken bu mağaraya sığındı. Güvercin yuvası ve örümcek ağından oluşan mucizeler burada yaşandı.

ATV'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki mağarayı birbirine karıştırdı.

Erdoğan “Bizden önce meğerse Dalaman’a gelmişler, bizim uçağı incelemişler. Fakat çok ilginç şeyler oluyor ve uçağa girmişler, bakmışlar çıkmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik, hemen uçağa geçtik daha sonra öğreniyoruz. Ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası’ndaydı değil mi? Hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebubekir Sıddık ile orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş, ‘Burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir’ diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar” dedi.   

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