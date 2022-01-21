Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef aldı: ''O dilleri koparmak bizim görevimiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şahane Bir Şey Yaşamak'' adlı şarkısındaki sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'yu isim vermeden hedef aldı. Erdoğan, ''Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazdan sonra camii içinde cemaate kısa bir konuşma yapan Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi.

"O UZANAN DİLLERİ KOPARMAK GÖREVİMİZ"

Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya hakaret olarak nitelendirilen şarkısı sözlerinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Minik Serçe lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepki çekmişti. Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunulurken, sosyal medyada linç kampanyası başlatılmıştı.



Tartışma yaratan şarkı sözleriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır" ifadelerine yer verilmişti.

"ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK’ ŞARKI SÖZLERİ

"Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"