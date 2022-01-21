Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef aldı: ''O dilleri koparmak bizim görevimiz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şahane Bir Şey Yaşamak'' adlı şarkısındaki sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'yu isim vermeden hedef aldı. Erdoğan, ''Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazdan sonra camii içinde cemaate kısa bir konuşma yapan Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi.
"O UZANAN DİLLERİ KOPARMAK GÖREVİMİZ"
Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya hakaret olarak nitelendirilen şarkısı sözlerinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Minik Serçe lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepki çekmişti. Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunulurken, sosyal medyada linç kampanyası başlatılmıştı.
Tartışma yaratan şarkı sözleriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır" ifadelerine yer verilmişti.
"ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK’ ŞARKI SÖZLERİ
"Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"
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