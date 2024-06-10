Erdoğan, Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önümüzdeki birkaç gün içinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşeceği belirtildi.

Ayşe Ateş ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Ayşe Ateş, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu'' açıklamasını yapmıştı.