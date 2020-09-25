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  4. 25 Eylül 2020 17:03

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. 

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
 



DHA

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