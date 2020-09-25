Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
DHA
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