Erdoğan, Sisi’yi ''Rabia'' ile uğurladı
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Uzun yıllar boyunca "katil" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'yi uğurlarken Müslüman Kardeşler ile özdeşleşen Rabia işaretini yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllar boyunca "katil" ve "darbeci" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi Ankara’dan dün akşam bizzat yolcu etti.
Temmuz 2013’te Muhammed Mursi’yi darbeyle devirerek Mısır’daki Müslüman Kardeşler iktidarına son veren Sisi’yi yıllarca “darbeci, katil” olarak tanımlayan, kendisiyle asla görüşmeyeceğini söyleyen Erdoğan'ın Sisi'yi Müslüman Kardeşler ile özdeşleşen Rabia işaretiyle ülkesine uğurladı.
Mısır’la başlayan yeni süreçte Türkiye ile Mısır arasında 17 farklı anlaşma imzalandı.
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