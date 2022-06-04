Erdoğan son noktayı koydu: Suriye'ye yeni askeri harekat başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampında yaptığı açıklamada ''Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu harekatlarla darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kızılcahaman kampının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni harekat hazırlığı için "Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" dedi.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin salgın sürecinde sergilediği dirayetli duruş ülkemize kazandırdığımız eserlerin önemini gösterdi. Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

"İktidara gelirken ülkemizi dört temel unsur üstünde yükselteceğiz" dedik. Bunları eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.

Eğitim bütçemizi yılda 10,3 milyar liradan 274,3 milyar liraya çıkardık. Artık ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kitapları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.

İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e çıktı.

Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı. Süratle çözüm için adımlar atmaya başladık.

19 şehir hastanemizi açtık. 14 şehir hastanemizin inşaatı sürüyor, ikisi de ihale sürecinde.

Son 20 yılda 522 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptık. Kamuda 192 bin engelli kardeşimizi istihdam ettik. İstihdamda 2022 yılında 12 milyon olan aktif sigortalı sayısı 24 milyonu buldu. Toplam istihdam 30 milyonu geçti.

Adaltte 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını bugün itibarıyla 22 bin 709'a yükselttik. Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binden fazla Suriyeli döndü.

SURİYE'YE YENİ HAREKAT HAZIRLIĞI

Ordumuzu içten içe çürütmek için her yola başvurdular, en son FETÖ ihanet çetesiyle bu emellerine ulaşmak istediler ama oyunu bozduk. TSK'yı her alanda dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan'da başlayan Pençe-Kilit operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulan terör koridorunu darmadağın ettik.

Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz.

Son 20 yılda köprüler, tüneller ve otoyollarla ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Tarımda son 20 yılda çiftçilere 183 milyar liralık destek verdik.

Hazine ve maliye politikamız sayesinde milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık 1 trilyon dolar sınırına getirdik.

Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık.

PKK ile mücadelemizin de, CHP ile sert mücadelemizin de sebebi milletimize olan sorumluluğumuzdur. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyoruz. Asıl mücadeleyi projenin gerçek sahipleriyle yapıyoruz.

Bu milletin son ferdi de şehit olmadan aziz vatanın tek karış toprağını bile kirletemeyeceksiniz. Türkiye'nin potansiyeli ve gücü kağıt üstündeki ölçeklerin çok üstündedir.

Ülkemizin toplam yatırım miktarını 70 milyar liradan aldık, 2 trilyon lira seviyesine çıkardık. Ticarette 36 milyar dolar olan ihracatımızı 225 milyar dolara ulaştırdık, hedefimiz yıl sonuna kadar 250 milyar dolar.

Savunma Sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den aldık yüzde 80'e çıkardık. Batı savunma sanayiinde bize istediğimizi vermezken biz Batı'ya ihraç etmeye başladık.

Birileri diyor ki 'Amerika'da bir ofis açsanız'. Türkiye sürekli kapısına gelinen 'bize de yok mu' denilen ülke haline geldi. Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkemizin dışa bağımlılığını yavaş yavaş azaltıyoruz.

Milli Uzay Programımızı oluşturduk. 2023'te bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi sürecini başlattık.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'un Fethi coşkusunu Atatürk Havalimanı'nda milletimizle birlikte yaşadık. 560 bin kişinin katılımıyla fetih şenliğini gerçekleştirdik.

Siyasetin cilvesi diyebileceğimiz bazı konularla da uğraşmak zorundayız. Bizim eser siyasetinde yarışamayanlar işi yalan ve iftiraya döküyor.

Kendisini uzunca bir süre yok saydığımızda, yalanın iftaranın dozunu sürekli yükseltiyor. Biz de ara sıra bu zatı paçasından aşağı çekmek zorundayız.

Seçim tarihi belli, CHP Genel Başkanı yine seçim tarihi istiyor.

MB'nin 128 milyar dolarlık meselesini de en doğru en açık şekilde kamuoyuyla paylaştık. Aynı nakaratı sanki altında başka bir şey varmış gibi irdelemesi onu sorunudur.