Erdoğan: Suç işleyen Suriyeli sınır dışı edilecek

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, MKYK'da yerel seçim sonuçları değerlendirilirken, bazı milletvekilleri özellikle Suriyeliler konusunda vatandaştan tepki geldiğini ve bu konuda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ"

Bunun üzerine Erdoğan "Biz Suriyelilere kapılarımızı açmak zorundaydık. Görmezden gelemezdik. Onlara sahip çıktık. Bizim başımıza da gelebilirdi. O zaman bize kim yardım edecekti, kim sahip çıkacaktı? Ama bu konuda yeni adımlarımız olacak. Ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri kesinlikle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı payı alınmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

SUÇ İŞLEYEN SURİYELİLERİN YASAL KALIŞ HAKLARI SONLANDIRILIYOR

Geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklama da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelmişti.

Çataklı, önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin Türkiye'de geçici koruma statüleri iptal edilmek suretiyle yasal kalış haklarının sonlandırılacağını ve ülkelerine gönderileceğini söylemişti.

Çataklı, "Kimsenin bir defa ülkemizde suç işleme özgürlüğü yok. Bu Suriyeliler için de geçerli vatandaşımız için de geçerli. Suriyelilerin de diğer yabancıların da işlediği suçlarla ilgili olarak hem adli mercilerimizde işlemler sürüyor hem de idari işlemler gerçekleştiriliyor. Özellikle önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin Türkiye'de yasal kalış hakkı yani geçici koruma statüleri iptal edilmek suretiyle yasal kalış hakları sonlandırılıyor. Ülkelerine dönmeleri sağlanıyor" diye konuşmuştu.

"DENETİMLERİ SIKLAŞTIRACAĞIZ"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, ilgili bütün paydaşların da görüşleri alınmak suretiyle 'Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın hazırlandığını ve uygulamaya konulduğunu anlatan Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ve talimatları doğrultusunda 6 aylık ayrı bir planlama çalışması yaptıklarını dile getirmişti.

YABANCILARIN UYUMU NOKTASINDA ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Çataklı, şöyle devam etmişti: "Önümüzdeki 6 aylık süreçte ülkenin tamamında, ilk girdikleri sınırın kapısından ülkenin her sathında yoğun denetim yapacağız, denetimleri sıklaştıracağız. Ülkemize yasa dışı yollardan girmiş olan tüm yabancıların yakalanması ve sınır dışı edilmesiyle ilgili çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yasal yollardan da olsa ülkemizde olan yabancıların uyumu konusunda çalışma yürüteceğiz. Bu ülkenin kurallarına, geleneklerine, göreneklerine ve kamu düzenine uymaları hususunda çalışma yürüteceğiz."

İSTANBUL'UN TAMAMINDA ARAPÇA TABELALAR TÜRKÇE'YE ÇEVRİLECEK

Kilis'te 531 Arapça tabelanın Türkçesi ile değiştirildiğini hatırlatan Çataklı, bu uygulamanın ülke genelinde devam ettiğini söylemişti.

İstanbul'un Fatih, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde çalışmalara başladıklarına işaret eden Çataklı, "İstanbul'un tamamında bu Arapça tabelaların kısa süre içinde Türkçeye çevrilmesini sağlayacağız" demişti.