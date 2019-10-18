Erdoğan: ''Suriye hata yaparsa Türkiye yanıt verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili ABD heyeti ile varılan ateşkes kararının ardından yaptığı açıklamada "Eğer Suriye hükümeti kuzey Suriye'de hata yaparsa Türkiye yanıt verecek" dedi.

"YPG 750 kadar DAEŞ militanını serbest bıraktı bunların 195'ini yakaladık.150 Türk DEAŞ'lıyı biz yargılayacağız, kalanını onlar (batılı ülkeler) yargılasın" sözlerini kaydeden Erdoğan "Geldiğimiz aşama zafer ya da mağlubiyet değil, geldiğimiz aşama teröre karşı bir zafer. Suriye'de oluşturacağımız güvenli bölge konusunda hangi adımların atılacağını salı günü Rusya'da Putin ile görüşeceğim" açıklamasında bulundu.

"YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de" hatırlatmasında bulunan Erdoğan "Fırat'ın batısındaki barış çabasına Rusya önderlik etmeli" değerlendirmesinde bulundu.

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Reuters muhabiri Orhan Coşkun'un aktarımına göre, Erdoğan'ın uluslararası basın kuruluşu temsilcileriyle kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Eğer Suriye hükümeti kuzey Suriye'de hata yaparsa Türkiye yanıt verecek.

YPG 750 kadar DAEŞ militanını serbest bıraktı bunların 195'ini yakaladık. Dün görüşmeler sonunda geldiğimiz aşamayı zafer ya da mağlubiyet gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum, özellikle devlet arasında bir zafer şeklinde değerlendirmek yanlış; bu teröre karşı zafer.

Suriye'de oluşturacağımız güvenli bölge konusunda hangi adımların atılacağını salı günü Rusya'da Putin ile görüşeceğim.

Muhatabım Trump, Lindsday'i dürüstlüğe davet ediyorum. Trump'ın olumlu tavrına çevresindekiler de olumlu yaklaşırsa süreç hızlanır. Tel Abyad ve Rasulyan şehir merkezleri dahil 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım. YPG Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum. Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacak.

YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de. Fırat'ın batısındaki barış çabasına Rusya önderlik etmeli.

Rakka güvenli bölgeye dahil edilirse 2 milyon sığınmacı dönebilir.

Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de rejim bu terör örgütleriyle mücadelesini verecek.