Erdoğan: Tahıl krizinin çözümü diplomatik başarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nun ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum.

Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nun ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın farklı köşelerinden foruma teşrif eden kıymetli misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Kıtaların, kültürlerin, medeniyetlerin ve milletlerin buluşma noktası güzel İstanbulumuzda sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 23 ülkeden foruma görüşleri ile katkı sağlayacak olan tüm dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

İki gün önce milletimizin takdir ve teveccühüyle iktidara gelişimizin 20. yıl dönümünü geride bıraktık. 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Özellikle de parlamenter demokrasi noktasındaki deneyimi vatandaşlarımıza da yeni bir yönetim sisteminin önemini ifa ettik.

Hamdolsun milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. Bu süreçte elbette sayısız engelle, vesayetin oyunlarıyla hatta darbe girişime varan anti-demokratikle karşılaştık. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Türk siyasetinde açtığımız o temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, projelerle, reformlarla dolduruyoruz. Elbette kendimizi de ihmal etmedik, etmiyoruz. Kuruluş prensiplerimizden taviz vermeden, partimizi, kadromuzu ve siyasetimizi de yeniliyoruz.

İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi hukuk ve demokrasi çerçevesinde yürüttük.

Hamdolsun milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. Bu süreçte elbette sayısız engelle, vesayetin oyunlarıyla hatta darbe girişime varan anti-demokratikle karşılaştık. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Türk siyasetinde açtığımız o temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, projelerle, reformlarla dolduruyoruz. Elbette kendimizi de ihmal etmedik, etmiyoruz. Kuruluş prensiplerimizden taviz vermeden, partimizi, kadromuzu ve siyasetimizi de yeniliyoruz. Mufazakar devrimci derken bir paradoksu değil, kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz. Türkiye'ye dair hayali, teklifi olan kim varsa herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz.

'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ülkemize yeni bir perspektif kazandıracaktır. Her kesimi 'Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkmaya davet ediyorum.

Günü kurtarmak, bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset usta bir statranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir. Bunun için dünyanın ve siyasetin gidişatını iyi okumanız, insanlığın yaşadığı kırılmaları iyi analiz etmeniz gerekiyor.

11 Eylül saldırısından, 2008 finansal krizine, kovid-19 salgınına kadar pek çok hadisede bu hakikate defalarca şahitlik ettik. 11 Eylül olayı dünyada terör tehdidini ilk sıraya çıkarttı. Düzensiz göç meselesi; insan hayatına verilen önemi göz önüne koydu. Koronavirüs salgını; sağlıktaki alt yapıların ne kadar kötü olduğunun gün yüzüne çıktı. Bizim "Dünya 5'ten büyüktür" tespitimiz haklılığı yaşananlarla teyit edildi.