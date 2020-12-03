Erdoğan tank palet fabrikası Katar'a satıldı eleştirisine böyle yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"na katıldı.



Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Hükümetlerimiz döneminde kadınların her alanda hak ettikleri seviyeye gelmesi için çalıştık. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Mağdur kadınları devletin koruma kapsamına alıyoruz. Aile kavramı bizde hassas. Ülkemizdeki 83 milyon vatandaşı büyün Türkiye ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz.

Kime yapılırsa yapılsın, şiddet kime yönelirse yönelsin, ayrımcılık kime uygulanırsa uygulansın mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür. Kadının kimsenin malı olarak sayılması kabul edilemez. Kadınlarımızın da onurunun şerefinin maddi ve manevi varlığının korunması devletin görevidir. Tacize uğrayan kadınları nasıl koruyorsak inancı ve kıyasefi yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kadınları korumak da bizim görevimizdir.

CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. CHP bu bakımdan tam bir facia örneğidir. Belediye başkanlarının belediye başkan yardımcılarının aşağılık hareketlerini örtmek için takla atan bunlar değil mi? Metroda tacizle ilgili kampanya başlatıp kendi adamları olduğunu öğrenince silen bunlar değil mi? senin tecavüzcün kötü, benim ki iyi. Senin ahlaksızın kötü benim ki iyi kadar iğrenç bir anlayış yoktur.

Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz.

Bunlar kadar yalanı rahat söyleyen siyasetçi ben tanımadım. Sabah yalan akşam yalan. Şu Sakarya'daki Tank-Palet fabrikasıyla ilgili hala konuşuyorlar. Buradan size ekmek çıkmaz. Zarar eden bir fabrika varken, şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın burada yaptığı yatırım, cepten herhangi bir şey çıkmadan restore edilmesi, makinelerin A'dan Z'ye yenilenmesiyle bu fabrika kendimize ait tankların onarımında ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır."