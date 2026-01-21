Erdoğan TBMM'den ayrılırken şaşkınlığı ve yaşananlar olay oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan bugün partisinin grup toplantısının ardından TBMM'den ayrılırken gazeteci Murat Yetkin'i karşısında görünce verdiği tepkiyle gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuştıktan sonra TBMM'den ayrılırken yine etrafını çevreleyen gazetecilerin arasından geçti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den çıkarken karşısında gazeteci Murat Yetkin'i görünce oldukça şaşırdı ve "bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" diye sordu.

Bu sırada Erdoğan'ın sorusuna kalabalığın içerisinden bir kişinin verdiği yanıt ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar duyan herkesi şaşırttı.

O kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu yanıta karşılık olarak "Bak, bak, bak. Doğru söylüyor" ifadelerini kullanırken o anlar kameralara yansıdı.