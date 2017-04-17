Erdoğan tepki gösterdi: ''Sür eşeğini Niğde'ye''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Değişikliği referandumu sonrası Beştepe'de halkla buluşma programında konuştu.

Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan referandum hakkında AGİT'in değerlendirmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert ifadelerlel yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Evet de dese, hayır da dese sandık başına gidip tercihini ortaya koyan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Evet diyenlere, geleceğimiz için kritik bir önemde gördüğüm bu değişikliğe onay verdikleri için teşekkür ediyorum.

Anayasayla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Bizim için asıl olan milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir.

Milletimiz yeni bir yönetim sistemine geçmiş oldu. Hükümet kurma kavgaları sona erdi.

Üye sayısı 600'e çıkan Meclis kanun çıkarma görevini daha güçlü ifa edecek.

İdam parlamentodan geçip benim önüme gelirse onaylarım. Olmazsa bir referandum da onun için yaparız.

AGİT'E TEPKİ: SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE'YE

Avrupa'nın AGİT diye bir örgütü var. Kendilerine göre rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş, böyle olmuş. Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin açıklayacağınız o siyasi raporları ne duyarız ne biliriz. Onu siz külahımıza anlatın. Türkiye, Batı'da görülmeyen en demokratik seçimleri gerçekleştirmiştir.

Sizler Türkiye'nin bakanlarını büyükelçiliklere sokmazken, burada laf söyleyemezsiniz. Artık sür eşeğini Niğde'ye. Niğdeli kardeşlerim bu sözün ne anlama geldiğini iyi bilir.

Milletimizin bize işaret ettiği yol budur. Ülkemizin kaybedecek bir dakikası bile yoktur.