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  4. 12 Mayıs 2017 10:07

Erdoğan: Terör örgütü ABD'nin yanına yakıştıramıyoruz

ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararına bir kez daha tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD’nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan: Terör örgütü ABD'nin yanına yakıştıramıyoruz
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Çin ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaret stratejik konumumuzu öne çıkaracaktır. Asya ile Avrupa arasında köprü olma rolümüz ciddi anlamda önem arz edecektir. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bir kez daha tescillenecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretinden önce havalimanında açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Bu ziyaret ülkemizin stratejik konumunu öne çıkaracak. Türkiye’nin gerçek bir kavşak olduğu bir kez daha tescil edilecek. Çin ziyaretimden sonra Washington’a gideceğim. ABD Başkanı Donald Trump ile önemli konuları, gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Terörle mücadele, Suriye, FETÖ konularını görüşeceğiz.

ABD'NİN YPG'YE SİLAH YARDIMI

Bu ara öncü ekibi ABD’ye göndermiştik. Yetkililerle bazı görüşmeler yaptılar. Biz en üst düzeyde Sayın Trump’la görüşmeleri yapalım istiyoruz. ABD geçiş süreci yaşıyor.

Biz bunların olmasını asla arzu etmeyiz. Bir terör örgütünü, terör örgütüyle yok etmek ideal değil. Bölgede DEAŞ’le mücadeleyse en önemli mücadeleyi veren biziz. Dışarıda ve içeride bu işin icraatını yapıyoruz. Tüm terör örgütleriyle mücadeleyi veriyoruz. İnlerine gireceğiz diyorduk, inlerine giriyoruz. Bu işin mücadelesini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik. Ne ABD’ye tehdit var, ne Rusya’ya tehdit var; tehdit bize. ABD’nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz. Aynı şeyi Rusya’ya da yakıştıramıyoruz. Ben bunların hallolacağına inanıyorum. Gelen haberleri dedikodu mesafesinde görmek istiyorum. Bu ziyaretin bir kırılma olduğunu düşünuyorum.

GÜLEN'İN İADESİ

Tabii ki gündeme getireceğiz. ABD, FETÖ’nün kuluçka yuvası haline gelmemeli. Trump'ın iradesini çok önemsiyorum.

CHP'NİN ABD ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRİN ÇAĞRISI

Bunların siyaset öğrenmesi lazım. Onlar kendi akıllarına saklasın. Bu ziyaret yeni bir milat olacaktır inşallah.

BRÜKSEL'DEKİ NATO ZİRVESİ

Brüksel Belediye Başkanı NATO adına konuşamaz. O kendi işine baksın. Bıraksın da bu ülkedeki üst düzey kişiler konuşsun. Brüksel Belediyesi’ni ziyaretine gitmiyorum, NATO Zirvesi’ne gidiyorum. NATO Zirvesi’ne de sokmam diyorlarsa çıksın açıklasınlar. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil. 

 

 

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