Erdoğan Trump ile görüştü !

Ak Partisi Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin gerçekleştiğini açıkladı. Erdoğan, Trump görüşmesi 40 dakika sürdü. Ünal, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de birazdan görüşeceğini dile getirdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapıyor. Ünal, Cumuhrbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü birazdan da Rusya Devlet Başkanı Putin görüşeceğini dile getirdi. . Erdoğan, Trump görüşmesi 40 dakika sürdü.

CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜNE ELEŞTİRİ

AK Parti Süzcüsü Ünal'ın MKYK toplantısının gündemine ilişkin de açıklamalar yaptı. Ünalın'ın açıklamalarınnı satır başları şöyle:

Özellikle bildiğiniz gibi, iş siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi çerçevsinde şu anda devam eden CHP'nin yürüyüşü ve buna ilişkin husular da bu çerçevede ele alındı. CHP'nin bu yürüyüşü MKYK'da özel olarak ele alınmadı. İç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alındı. CHP sözcülerinin açıklamaları beni de şaşırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son 8 yıldaki, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki söylemlerine baktığımızda aslında Kılıçdaroğlu'nun bu süreç içinde hangi dönemde milletle birlikte hareket ettiği araştırılsa çok fazla bir şeye rastlayamayız. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda FETÖ'nün kitaplarının da savunulduğu bir dil içine girilebiliyorsa, PKK'lılar için arkadaşlar ifadesi kullanılabiliyorsa, burada adaleti nerede arayacağız. CHP'li sözcüler, bu yürüyüş esnasında korkmadan yürüdüklerini söylüyorlar. Devletimiz gerekli güvenliği sağladığı için tabii ki güvenle yürüyecekler.

İÇTÜZÜK GÖRÜŞMELERİ 11 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

İçtüzük konusuna gelince MHP'ye bir paket sunuldu. MHP ile görüşmelerimiz devam ediyor. 11 Temmuz'da Anayasa Komisyonu'nda içtüzük görüşülmeye başlanacak.

ALMANYA'NIN TUTUMU KABUL EDİLEMEZ

Ünal daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya ile yaşanan kriz hakkında konuşan Mahir Ünal, "Almanya'nın tutumu üzücü, kabul edilemez" diye konuştu