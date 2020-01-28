Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'de gündem, İsrail - Filistin meselesi ve 'Yüzyılın Planı'nın bugün açıklanması bekleniyor. Bu ortamda Trump ile Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, Beyaz Saray tarafından duyuruldu.

Görüşmeyle ilgili ayrıntıları, NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı:

"Sürpriz bir görüşme diyebiliriz, beklenmiyordu. ABD'nin gündemi İsrail ve Flistin; 'Yüzyılın Anlaşması' için bugün bekleniyordu.

İki liderin telefon görüşmesindeki iki başlık Suriye ve Libya oldu. Uluslararası toplum açısından daha sıcak olan konu kuşkusuz Libya. Bu konuda Türkiye, ABD'den net bir tutum almasını bekliyor. ABD yönetiminden beklenen, BM'nin de tanımış olduğu ulusal hükümeti tanıması.

Son dönemde ABD'den gelen açıklamalarda, Türkiye'nin Libya meselesinde attığı adımların endişeyle karşılandığı yönünde ifadeler vardı. En son Almanya'da Libya konferansı düzenlenmiş ancak sonuç çıkmamıştı; tam anlamıyla ateşkes sağlanabilmiş değil. Erdoğan'ın Trump'tan, pozisyonunu netleştirmesini ve ateşkes için insiyatif almasını talep ettiği belirtilebilir.

Suriye başlığında ise, ABD'nin YPG'ye desteği, petrol kaynaklarının YPG'liler tarafından korunması, ABD askerlerinin pozisyonu ve diplomatik süreç masadaki konular...

Görüşmede ele alınan başlıklar arasında İsrail - Filistin meselesinin de olduğu noktasında bir bilgi yok. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'barış planı'na dair düşüncelerini de iletmiş olduğu tahmin edilebilir..."

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.