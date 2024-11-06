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Erdoğan, Trump'ın seçim zaferini böyle kutladı

Erdoğan, Trump'ın seçim zaferini böyle kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de seçim zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti. Erdoğan'ın ''Dostum Trump'' ifadesini kullanması dikkat çekti.

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci dönem hayalinin artık resmiyet kazanması beklenirken zafer konuşması geldi.

TRUMP ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürerken Trump, Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. 

Oy oranlarının son dağılımına göre Trump 51,2'ye, yüzde 47,4 ile Harris'e karşı önde. Trump, 538 seçici delegeden 267'sinin, Harris ise 224'ünün oyunu almış durumda.

ABD'nin 47. başkanı olduğunu ilan eden Trump, "Beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için mücadele edeceğim. Bu Amerika'nın altın çağı olacak" dedi.

ERDOĞAN: DOSTUM TRUMP'I TEBRİK EDİYORUM

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ABD seçimlerine dair ilk mesaj geldi.

Erdoğan, X'ten yaptığı paylaşımda "Dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.

Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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Etiketler abd donald trump abd seçimi tebrik
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