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Erdoğan: ''TÜGVA'ya karşı olmaları bu yüzden''

Erdoğan: ''TÜGVA'ya karşı olmaları bu yüzden''
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TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Polise taş atana, molotof atan, esnafı yağmalayan değil vatana millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişilmesini istemiyorlar. TÜGVA’ya karşı olmaları bu yüzden. Onlara kötü bir haberim var ve uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Gençleri marjinallerin isafına terk etmeyeceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda “TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı”nda açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili genç kardeşlerim sizlere en kalbi duygularım ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye’nin tüm gençlerini buradan hürmetle selamlıyorum, 81 ilimizdeki yüreği umut dolu her bir genç kardeşime selamlarımı ve selamlarımı yolluyorum.

81 ilimizde 4000 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerimiz 6 hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiler. Manevi değerlerimizi kuşanırken farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler, yarıştılar, eğilendiler ve öğrendiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdiler.

Öğrencilerimize rehberlik eden, birikimleri ile yeni ufuklar çizen hocalarımızı tebrik ediyorum. Hocalarıyla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin’in Gazze’nin derdi ve hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum.

TÜGVA maşallah hem eğitim hem kültür sanat ve spor faaliyetleri ile 11 yıldır hizmet veriyor, vakıf okulları, Enderun okulları, doğa kampları, münazara yarışmaları, kitap okuma kulüpleri gibi programlarla milyonlarca gence ulaşıyoruz. İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA milletimize yakışan vicdanlı, onurlu ve merhametli bir duruş sergiliyor. Vakfımızın daha pek çok alandaki çalışmaları ile iftihar ediyoruz. Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA’ya saldırmak için kullananları rahatsız eden de bu hizmetlerdir.

Polise taş atana, molotof atan, esnafı yağmalayan değil vatana millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişilmesini istemiyorlar. TÜGVA’ya karşı olmaları bu yüzden. Onlara kötü bir haberim var ve uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Gençleri marjinallerin isafına terk etmeyeceğiz.

Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız. Bugün medeniyet değerlerimizin şuurunda yeni kuşakların yetişmesi için varını yoğunu ortaya koyan her bir kardeşime, TÜGVA mensubuna, yöneticisine ve gönüllüsüne teşekkür ediyorum.

Allah emeklerinizin zai etmesin, cabalarınızı hayırlı eylesin, çıktığınız bu seferi inşallah zaferle müjdelesin. Merhum Nurettin Topçu, bundan 64 yıl önce Türkiye Yüzyılının öncü neferlerini, yani sizleri nasıl tarif ediyor: Yarınki Türkiye’nin kurucuları muhtelif simada insanları şahıslarında birleştireceklerdir, Onlar da Yunus ile Yavuz birleşecek, Sinan Akif’e uzanacak, Ebu Hanife Hüseyin Avni’yi tebrik edecektir. Onların eseri olan yarınki Türkiye şu temeller üzerine kurulacaktır: Anadolu’nun toprağından kaynayana bir kan, cemiyet için  harcanan emek, bin yılık tarih, güçlü bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış ruh. 

Rahmetli Nurettin Topçu’nun bu sözlerle tarif ettiği gençlik işte burada. Sultan Alparslan’ı Sultan Fatih ile Salahattin Eyyubi’yi Yavuz Selim ile,  Kanuni'yi, Sultan Abdulhamit ile buluşturan gençlik burada. Malazgirt akınlarını Çanakkale savunması ile, Milli Mücadeleyi, 15 Temmuz destanı ile birleştiren gençlik burada. Köklerini bilen, mazisini tanıyan , geçmişi geleceğe taşıyan gençlik burada. 

Üstadın ifadesiyle dininin, dilinin, ilminin, ırzının, evinin, kinini, ölçünün davacısı gençlik işte burada. Dosta güven veren, duruşuyla dimdik ayakta gençler, Türkiye’nin burada umudu var, istikbali ve aydınlık yarınları var. Burada Türkiye’yi Ortadoğu’nun, Balkanların, Kafkasya’nın Kuzey Afrika’nın umudunu yeşerten genç yürekler burada. Burada kükremiş sel gibi bendini çiğneyip aşan TEKNOFEST gençliği var, ben bu gençlikle gurur duyuyorum. 

Türkiye’yi inşallah bu gençliğe emanet edecek olmanın mutluluğunu tüm kalbimle hissediyorum. Hamdolsun, sizler dünyaya gözlerinizi AK Parti iktidarında açtınız, Ülkesine, milletine sevdalı kadroların yönetiminde büyüyorsunuz, anne babalarınız sancılı, sıkıntılı günler yaşadı, yasaklara, baskılara karşı kararlı bir mücadele yürüttük. 

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Etiketler recep tayyip erdoğan TÜGVA
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