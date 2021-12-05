Erdoğan: Türkiye, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir” dedi.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerin çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir.

Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz.

Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.

Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler.

Lafa gelince demokrasiyi, eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına tahammül edemedi.

İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.