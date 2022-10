Erdoğan, ''Türkiye Yüzyılı'' projesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya il dışından yoğun katılım olurken, şehir dışından hareket eden otobüsler, vatandaşları Kazım Karabekir Caddesi'nde park olarak ayrılan alana getirdi. Partililer, tezahüratlar eşliğinde toplantının düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya, çay ve su servisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler... Bugün bu salonda bizlerle birlikte olan, çeşitli medya mecralarından bizler takip eden kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Türkiye yüzyılını da milli hafızamıza kazıyacağız. Türkiye'nin kuruluşunun ilanıyla kendi içinde pek çok mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attık. Tüm sıkıntıları ve kazanımları ile ilk yüzyılımızı geride bırakırken önce milli mücadeledeki destansı meydan okumaları selamlamak istiyorum.

'EMPERYALİSTLERİN HESAPLARI HİÇ EKSİK OLMADI'

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bizlere özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimiz maalesef kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemizde hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da hiç eksik olmadı. Dün vardı, bugün de var.

Ülkemiz, vesayet yoluyla Cumhuriyet ile demokrasiyi birleştirmekten hep kaçınan, hatta bunları birbirinin alternatifi gibi göstermeye çalışan bir zihniyetin elinde ciddi sıkıntı çekti. Milletimizin teveccühüyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 Kasım'ında, işte böyle bir Türkiye mirası devraldık. Türkiye'yi 20 yıl boyunca hep durmak yok, yola devam diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmaları gerçekleştirdik.

'HERKESİN YANINDA OLDUK'

Bu ülkede herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik. Sadece nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı büyük bir meydan okumadır.

'TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK'

Yönetim sistemini değiştirerek, iki asırlık arayışa cevap verecek bir büyük reformu hayata geçirdik. Dış politikamıza şahsiyet kazandırarak devletimizin gücünü, bayrağımızın şanını, milletimizin itibarını yükselttik. Her alanda cumhuriyetimizin ilk asrının eksiklerini giderecek eser ve hizmetler ortaya koydu. Böylece takip eden değil, takip edilen bir ülke haline geldik.

Ömrümüzün 40 yılını siyasetçi olarak hizmetine adadığımız insanımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Dünyanın hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı'yla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN İLK HEDEFİ: ANAYASA

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye her alanda tarihi eser ve hizmetler kazandırırken elbette gayret gösterdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz işler de oldu. Ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimimiz geliyor. Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek için hazırlanmış 12 Eylül anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Her şeyiyle milli iradenin önünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Bu yeni Anayasayı, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi Meclise sunarak, aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden, inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız. Birileri zar zor bunu ülkemizin gündemine soktu. Madem soktunuz, biz de adımı atıyoruz.

'ÜLKEMİZİ EN BÜYÜK 10 DEVLET ARASINA YÜKSELTECEĞİZ'

Ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz. Milletimize verdiğimiz her sözü samimiyetle yerine getirmenin gayreti içerisindeki bir kardeşiniz olmanın gönül rahatlığıyla sizlerin huzurundayım. Derdi sadece millet olan bir dava adamı sıfatıyla sizlerin huzurundayım.

Cumhuriyetimizin 99 yılını 2023'te 100'e tamamlarken bütün dikkatimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hasledeceğimizin kararını, kulağı ve kalbi açık herkesle paylaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ülkemizle birlikte bölgemizden başlayarak dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış götürecek bir devrimin de adı olacağını tüm insanlıkla paylaşıyoruz.

'KRİTİK BİR EŞİKTEYİZ'

Dünyanın siyasi ve ekonomik krizlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde sizlerin huzuruna çıkmak kolay değil. Öyle kritik bir eşikteyiz ki. Atacağımız adımlarla ya bu ligin ön sıralarında yerimizi alacağız, ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Üstesinden gelinmesi zor bir yükün altına giriyoruz. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir esere imza atmamış olanların rahatlığı sizleri yanıltmasın. Türkiye Yüzyılı, kimlik yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma yerine bütünleştirme siyasetini, inkar yerine kucaklama siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı hakiki icraatları samimi kabullerle buluşturmanın, gerçeklere sırtını dönenlerin yönünü hakikatlere çevirmenin adıdır.

'ZİHNİYET DEVRİMİNİ DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Türkiye Yüzyılını, gençlerimizin teknolojiden sanata, spordan çevreye kadar tüm alanlardaki beklentilerini karşılayarak yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, milli ve manevi değerlerimiz temelinde maziden günümüze kurduğumuz köprüyü, insani ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek yükselteceğiz. Birileri o zaman bu sözümüzü kendilerince küçümsemiş, istihzayla karşılamıştı. Aslında bunların küçümsedikleri bizim sözümüz değil, bizim nezdimizde bizatihi milletimizin kendisiydi. Başını soktuğu derme çatma gecekondusunda gece yarısı kalkıp bizim için dua eden piri fanileri küçümsüyorlardı. Türkiye yüzyılıyla birlikte, bir zihniyet devrimini de gerçekleştireceğiz. Vesayetin desteğiyle eğitimden iş hayatına her alanda dışladıkları, önünü kestikleri gençlerimizi küçümsüyorlardı. Biz hiçbir zaman ayrım yapmaksızın bu zihniyetin küçümsemesinden kurtaracak adımlar attık.

'530 BİN GÖÇMEN GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ YAPTI'

Düzensiz göçle etkin mücadele için 30 geri gönderme merkezi kurduk. Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgelere yaklaşık 530 bin kişinin gönüllü dönüş yapmasını temin ettik. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalayıp attık. Darbe ve cunta izlerinden temizlediğimiz TSK, dünyanın en güçlü orduları arasındaki seçkin yerini aldı. Fiber internet altyapımızı da yaygınlaştırarak yakında hedeflerimize uygun seviyeye getireceğiz. 45 ilimizde 80 tarihi kent merkezimizi yeniliyoruz. 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri hedefimizi milletimizle paylaştık. Bu büyük projenin ilk etabını iki yıl içinde tamamlıyoruz.

'ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALARAK ÜLKEMİZİ BÜYÜTMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Hazine ve maliyede milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Enflasyonu kontrol altına alarak ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz. Ticarette ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık. 250 milyar doların üzerine çıkarırken dünyada 228 ülke ve bölgeye yaygınlaştırdık. Dış ticaret hacmimizi de 500 milyar dolara ulaştırdık.

'ENERJİDE YENİ MÜJDELER PAYLAŞACAĞIZ'

Asırlık eksiklerimizi 20 yılda tamamlayarak ülkemizi savunma sanayisinde zirveye doğru taşıyoruz. Yarın yerli otomobilimiz Togg'un fabrikasında ilk aracı 29 Ekim'de banttan indiriyoruz. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31 bin 848 megawatt'tan 101 bin 518 megawatt'a yükselttik. Karadeniz’de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında, enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız. Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah Rusya'dan doğal gazı Türk Akım olarak Türkiye'den dağıtımını Avrupa'ya yapacağız.

KANAL İSTANBUL

Biz her seçimde milletimizin karşısında herkesi kendine hayran bırakan dev projelerle çıkmış siyasi bir kadroyuz. Şimdi bu çerçevede Kanal İstanbul Projesi, muhalefet ne diyor, karşı çıkıyor. Siz bu güne kadar neye karşı çıkmadınız? Dikili bir taşınız yok. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. İstanbul Boğazı'nı tehditten kurtaracağız. Bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunlar. Kanal İstanbul projesi Türkiye Yüzyılı'mızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumakta. Yeni projelerimiz de olacak. Bugün sizlere sadece Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun özünü anlatmak istiyorum. Türkiye Yüzyılı sürdürülebilirliğin yüzyılıdır. Sürdürülebilirliğin ana eksenini oluşturan çevrenin korunması, ekonomik kalkınma alanında tüm taraflarla birlikte ortak hedeflere yürüyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı huzurun yüzyıldır. Dünya göçün sembolü haline dönüştüğü, sosyal parçalanmalar yaşarken biz tam ortasında bulunduğumuz sıkıntılı fotoğraftan ayrışıyoruz. Biz ne dedik, dünya 5'ten büyüktür.

Türkiye Yüzyılı güven ve istikrarın yüzyılıdır. Bölgesinde ve dünyada gücü artan Türkiye'nin yönetimde istikrara sahip çıkması halinde ulaşamayacağı hedef yoktur. Günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek için ülkemize eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi en kısa sürede 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine kavuşturacağız.



Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılıdır. Milli teknoloji hamlemizin desteğiyle her alanda dünyadaki rekabet gücümüzü artırıyoruz. Yüksek katma değerli, istihdamı artıran doğru üretim alanlarını destekleyerek Türkiye'yi en büyük ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz.



Türkiye Yüzyılı verimliliğin yüzyılıdır. Salgın ve savaşın tetiklediği ekonomik dalgalanmalar küresel düzeyde krizleri derinleştirirken biz bu kötü gidişten ayrışmayı başardık. Ülkemizi büyütecek Türkiye Ekonomi Programı'nı verimlilik üzerine inşa ediyoruz. Üretimi ve ihracatı artıracak yeşil kalkınma devrimine katkı verecek faaliyetleri geliştireceğiz.



Türkiye Yüzyılı gücün yüzyılıdır. Yerli ve milli kalkına stratejileri doğrultusunda attığımız her adım ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Hiçbir alanda duraklamaya mahal vermeden doğru hedefler, doğru adımlar yoluyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız.



Türkiye Yüzyılı dijitalin yüzyılıdır. Dijital teknolojiler alanında ülkemizi metaverse'den blokzincire kadar her alanda zirveye çıkaracağız. Dünyanın en yaygın ve etkin elektronik altyapısını kurmuş bir ülke olarak küresel dijital devrim ekonomisinin de öncülüğünü yapacağız.



Türkiye Yüzyılı iletişimin yüzyılıdır. Diğer ülkelerle aramızdaki iletişimi şeffaf hale getirecek düzenlemeleri milli güvenliğin teminatı olarak görüyoruz. Dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı bilimin yüzyılıdır. Bilimin ve teknolojinin ilerleyişinin insanlığın geleceğini ne yönde etkileyeceğinin tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Kamuda ve özel sektörde yürütülen bilimsel çalışmaları da destekleyerek bu alanda gelişmeyi planlıyoruz.



Türkiye Yüzyılı kalkınmanın yüzyılıdır. Tarihimizin en büyük kalkınma atılımını gerçekleştirirken kendi önceliklerimizi de korumayı başardık. Küresel krizi fırsata dönüştürerek ülkemizi asıl hedeflerine ulaştıracak yeni bir ekonomik ve sosyal kalkınma atılımını gerçekleştirmenin eşiğindeyiz.



Türkiye Yüzyılı barışın yüzyılıdır. Gerilimlerin arttığı bir dönemde tüm taraflarla eşit bir ilişki tesis ederek barış için samimi gayret gösteren tek ülke konumundayız. Hem masada hem sahada sergilediğimiz duruş giderek takdir topluyor. Önümüzdeki dönemde bu yaklaşımımızı daha da genişletip insanlığa sunmayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı değerlerin yüzyılıdır. İnsanlığın ortak değerlerini korumakla da hükümlüyüz. Bizimle birlikte kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan kadim değerli zenginleştirerek sonraki nesillere aktaracağız.

Türkiye Yüzyılı haklının yüzyılıdır. Hayatımız boyunca güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir siyasi düzen için çalıştık. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir bireyin hakkını, hukukunu teminat altına alacak düzenlemeleri daha da etkinleştireceğiz.



Türkiye Yüzyılı şefkatin yüzyılıdır. İnsanlığın vicdanının sükuta büründüğü her yerde bizim sesimiz aynı gürlükte çıkmaya devam etmiştir.



Türkiye Yüzyılı istiklalin ve istikbalin yüzyılıdır. Bugün güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız. Yeni projeler, yeni eserler, yeni hizmetler peşinde koşmaya devam edeceğiz.



Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılıdır. İstikbalimizin teminatı gençlerimizi her alanda Teknofest ruhuyla en üst düzeyde yetiştirmek için gereken altyapıyı önemli ölçüde tamamladık.



'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE KATKI VEREN HERKESİ BAĞRIMIZA BASIYORUZ'

Yeri geldiğinde 7 düvele kafa tutarak insanımızın tüm dünyada başı dik bir şekilde gezebilmesini sağladık. Bize ödetilen bedellere bakmadan adaletsiz kalkınma, kalkınmasız adalet olmayacağı anlayışıyla uğraştık, didindik. Ülkemizin her şehrini aynı imkanlarla buluşturmanın mücadelesini verdik. Bugün Türkiye kendi vatandaşlarına sağladığı imkanlar yanında dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın kendisine koştuğu bir ülke durumundadır. Ülkemize gelen herkesi sığınmacı sanan hastalıklı zihniyetler anlamasa da Türkiye bir cazibe merkezi haline dönüşmüştür. Türkiye'nin büyümesine katkı veren herkesi bağrımıza basıyoruz, basacağız. Küresel zenginlikten ülkemizin aldığı payı yükseltmenin yollarından biri de budur.

Herkesin bir hayali vardır. Bizim hayalimiz de Türkiye Yüzyılı'dır. Bugüne kadar yaptığımız her işi de bizi bu hayale yaklaştıracak adımlar olarak gördük. Buradan 81 şehrimizdeki her bir vatandaşıma sesleniyorum. Biz cumhuriyetimizin 100. yılını, Türkiye'de siyaseti tarzıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı için yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir. Gelin 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılı'nı konuşalım. Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim. Gelin Türkiye Yüzyılı'nda demokrasimizi katılımcı bir demokratik cumhuriyet kimliğiyle taçlandıralım. Gelin Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizde özgürlüklerin çerçevesini pozitif özgürlük anlayışıyla tekrar çizelim. Gelin Türkiye Yüzyılı'yla hakkaniyet temelinde bir sosyal adalet anlayışını birlikte tesis edelim. Gelin Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi herkesin kendi yankı odasından çıkıp birbirini dinlediği, anladığı, saygı duyduğu bir yer haline getirelim. Gelin Türkiye Yüzyılı'nı fark atan, fark edilen, farkını hissettiren bir ülke haline gelişimizin sembolü yapalım. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi olma haline getirelim. Gelin Türkiye Yüzyılı'nı korkularıyla yaşayan bir geçmişten umutları, hayalleri, özgüveniyle şahlanan bir geleceğe geçişin kapısı yapalım. Yüzümüzü hem doğuya hem batıya asıl doğruya doğru dönelim.