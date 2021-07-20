Erdoğan ''Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok'' dedi ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Havaalanı’nın işletimi ile ilgili yaptığı “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok” açıklaması tepkilere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta bayram namazı sonrası gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almak için ABD’den lojistik ve mali destek isteyeceklerini söyledi. Taliban’a da seslenen Erdoğan, “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok” dedi.

"TALİBAN'IN İNANCIYLA TERS BİR YANIMIZ YOK"

“Bu arada Taliban’ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban’la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika’yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban bu görüşmeleri Türkiye’yle çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye, onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Ve Doha’dan oraya akan bir süreç var. Bu süreci de iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Başka alternatifler var, bu alternatifler üzerinde de şu anda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.”