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Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Rusya'nın sınırına asker yığınağı yaptığı Ukrayna'ya gideceğini söyledi.

Kalın, düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen panele katıldı, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Avrupa ve NATO'ya olası etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'yi de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet ettiğini söyledi.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirerek, Devlet Başkanı Volodomi Zelenski ile görüşeceğini de söyledi, "Aynı zamanda sonuçları büyük olacak her türlü askeri harekattan kaçınmak için Ruslarla da yakın temas halinde olacağız" dedi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

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Etiketler recep tayyip erdoğan rusya ukrayna
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