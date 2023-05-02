Erdoğan: Ülkeyi yeniden kamplara bölmek istiyorlar

Antalya mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkeyi köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil Türk milleti ile.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu.

Seçime 12 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mesajları verdi. Türkiye'yi daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, Millet İttifakı ile CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu'na eleştirilerine devam etti.

"Ülkeyi köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istiyorlar." diyen Erdoğan, "Bunların derdi bizimle değil Türk milleti ile." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin Yüzyılı için hazırlandığımız şu dönemde bir kez daha Antalya'nın desteğine talip olmak için sizlerle bir aradayız. Antalya'yı turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek için gece gündüz çalıştık.

Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle birlikte büyüttüysek güçlendirdiysek zenginleştirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Biz eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz Türkiye'yi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz.

Türkiye siyasetine ve yönetimine dönük böyle bir oyunu asla haketmiyor.

MİLLET İTTİKAFI'NA ELEŞTİRİ

Pazarlık kızıştığında ortaklardan biri kalkıp sonra yerine otururken HDP de bu cümbüşte yerini aldı. Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, iki büyükşehir belediye başkanını dahil edip ortak sayısını 9'a çıkardılar.

Masada kendi için yer olduğunu gören PKK ve FETÖ durur mu, onlar da hemen seslerini yükselttiler. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, Avrupa ve Amerika'daki tefecileri, simsarları, STK görünümlü istihbarat aygıtlarını saymıyorum bile. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu cmhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının hassasiyetlerini zerre umursamıyor.

Ne diyordu bay bay Kemal 'Tıpış tıpış oy vereceksin' diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır.

Seçimlere 2 haftadan daha az vakit kaldı. Her şeyiyle terörist Selo 51 kardeşimizn ölümüne neden oldu. Bu Selo, cezaevinde. Şimdi ne diyorlar? Selo'yu çıkaracağız. Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Bay bay Kemal parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıkla dedik kaç kere. Açıklayamaz... Her şey fırıldak. Düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkar açıklarsın ama hayatı yalan. Aziz milletim, 14 Mayıs'ta bu yalana talana dolana evet demeyecek. 10 günde durmak yok yola devam.

"BÖLMEK İSTİYORLAR"

Ülkeyi köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istiyorlar. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil Türk milleti ile.

Kandil'de ne diyordu birisi... Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. 14 Mayıs'ta bu aziz millet sana sandıkları mezar edecek.

Türkiye'yi bugünkü seviyesini getirmeseydik emin olun bize kimse ilişmezdi. Biz teslim olmayı değil mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz.

Biz teslim olmayı değil, mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz. Bay bay Kemal, HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu söylüyor. FETÖ ve gizli açık tetikçileri ne diyorsa Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Amerika'da ve Avrupa'da kulağına ne üflenmişse onu söylüyor. Arada bir kendi söylediklerini de mizah niyetine izliyoruz. Bu zatın kendisini ciddiye almıyoruz. Bizim ilgilendiğimiz, bu zatın hangi hesabın temsilcisi olarak karşımıza dikildiğidir. Masa etrafında oturanlar ve çevresinde dönenlere bakınca hepsi ayan beyan ortaya çıkıyor. Hangi insan kendi milletine, devletine bu kadar büyük kin duyabilir.

Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız. İşte Kılıçdaroğlu tam da böyle bir tiptir.

Tam 15 seçimdir biz önce Allahımıza sonra milletime güvenerek girdiğimi hiçbir mücadeleden boynu bükük ayrılmadık.

Bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, milletinin birliği, evlatlarının geleceği olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmaz.

ALEVİ TARTIŞMASI

Ülkenin her karış toprağını yatırımlarla donatırken kimsenin mezhebini, meşrebini sormadık.

Bay bay Kemal ben Aleviyim diyor. Biz sana bunu sormadık ki? Bugüne kadar bunu söylemedin de niye bugün söylüyorsun? Demek ki oradan bir şey bekliyor. Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun.

DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

Karadeniz gazını çıkardık mı? Doğalgaz bu ay bedava. Bir yıl boyunca da bu şekilde devam edecek.