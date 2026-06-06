Erdoğan uluslararası firmalara vergi kıyağını açıkladı: ''Türkiye'den yönetenlere 20 yıl vergi yok''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda uluslararası firmalara ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik tarihi bir vergi muafiyeti müjdesi verdi. Erdoğan, operasyonlarını Türkiye'ye taşıyan yabancı yatırımcılar ve şartları sağlayan gurbetçilerin yurt dışı gelirlerinden 20 yıl boyunca vergi alınmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda uluslararası yatırımcıları ve gurbetçileri yakından ilgilendiren çok kritik açıklamalarda bulundu.

Yabancı sermayeyi ve uluslararası operasyonları Türkiye'ye çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirli şartları sağlayanlara 20 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlanacağını açıkladı.

"Operasyonlarını Türkiye'den Yönet, Avantajlardan Yararlan"

Küresel iş dünyasına doğrudan seslenen Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası yatırımlar için sunduğu cazip fırsatlara dikkat çekti. Yabancı şirketlerin bölgesel ve küresel merkezlerini Türkiye'ye taşımalarının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bizim mesajımız çok açık, operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan" sözleriyle uluslararası firmalara açık bir çağrıda bulundu.

Yabancılara ve Gurbetçilere 20 Yıllık Vergi Müjdesi

DEİK Genel Kurulu'ndaki konuşmasının en dikkat çeken bölümü ise uzun süreli vergi muafiyeti açıklaması oldu. Bu yeni ekonomik hamlenin sadece yabancı şirketleri değil, aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da kapsadığını belirten Erdoğan, "Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek" ifadelerini kullandı.

Ekonomi kulislerinde büyük yankı uyandıran bu hamlenin, Türkiye'yi uluslararası şirketler için bir operasyon merkezi (hub) haline getirmesi ve ülkeye ciddi bir döviz girdisi sağlaması hedefleniyor.

DEİK 39'uncu Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin; sizlerle yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. Türkiye'yi sadece yatırım yapılan değil, inşallah yatırımın yönetildiği, ticaretin yönlendirildiği, sermayenin buluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 39'uncu Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ve İş Konseyi başkanları ile davetliler katıldı.

'DEİK ÜYELERİNDEN EBEDİ ALEME GÖÇENLERİ RAHMETLE ANIYORUM'

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in kıymetli mensupları, iş dünyamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuzun 39'uncu Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Törenimiz münasebetiyle sizlerle beraberiz. Öncelikle 1985 yılından beri özel sektörümüzün dış ekonomik ilişkilerinde lokomotif görevi üstlenen DEİK'imizin siz değerli üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan DEİK yönetimine teşekkür ediyor, 39'uncu Olağan Genel Kurulu ülkemiz, milletimiz, iş insanlarımız ve siz değerli üyelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene 41'inci yaşını kutlayan DEİK'e, 41 kere maşallah diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev almış, bu ülkenin kalkınmasına ve büyümesine omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Merhum Özal'ın vizyonuyla 41 sene önce başlayan bu yolculuk boyunca DEİK üyelerinden ebedi aleme göçenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum" dedi.

'YAKIN UZAK DEMEDEN TÜM KITALARI KUŞATMAYI GÖREV BİLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ayrıca bir vefa geleneği haline getirdiğimiz Ustalara Saygı Ödül Törenimizin 5'incisini icra ediyoruz. Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten, küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce tevdi ettiğimiz ödüllerin iş dünyamızın heyecanını tazelemesini, yeni kuşaklara ilham kaynağı olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, malumunuz ticaret diplomasimizin kamu tarafını Ticaret Bakanlığımız yürütürken, özel sektör kanadını temsil etme görevini DEİK üstlendi. DEİK; 153 iş konseyi, 92 kurucu kuruluşu ve 6 bin üyesiyle Türk özel sektörünün dış ekonomik münasebetlerini başarıyla ifa ediyor. Her fırsatta vurguladığımız üzere Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya bütün buralara yayılan iş konseyleriyle DEİK, aynı zamanda ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. Kamu-özel dayanışması ve ortaklığının en güzel örneklerinden biri olan DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla daima kıvanç duyduk. Türkiye ile dünya arasında kurduğu ticaret köprülerini gönül köprüleriyle de perçinleyen DEİK'e, hükümetlerimiz döneminde her türlü desteği verdik, veriyoruz. Biliyorsunuz bizim dış politika felsefemizin temelinde Hazreti Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken, diğeriyle cihanı kucaklamayı; yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKADA KORKULAR, DÜŞMANLIKLAR, ÖNYARGILARLA HAREKET ETMEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadığımız gibi dış politikada da korkular, düşmanlıklar, önyargılarla hareket etmedik. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk. İhtilaflar yerine müştereklerimizi çoğaltmaya odaklandık. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak başta yakın çevremiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesiyle ticari, beşeri, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik. Bakınız, sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurt dışı ve yurt içi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık. Bu yoğun trafiğe yüzlerce telefon görüşmemiz dahil değil. Bunları söylemiyorum. Yani bir yandan yurt içinde il ziyaretleri, açılış törenleri, toplantılar, zirveler vasıtasıyla vatandaşlarımızla kucaklaşırken, eser ve hizmet siyasetimizi aralıksız sürdürürken; diğer yandan da Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik" ifadelerini kullandı.

'2025 YILINDA MAL VE HİZMET İHRACATIMIZ 395,9 MİLYAR DOLARLA CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık olduk. Çalışarak, didinerek kurduğunuz ticaret köprülerini bizzat müşahede ettik. Türkiye'yi ve Türk milletini nasıl başarıyla temsil ettiğinize şahitlik ettik. Ay yıldızlı al bayrağımızın sadece diplomatik misyonlarımızda değil, Türk iş çevrelerinin oralardaki yatırımlarında, farklı ülkelerde başlattıkları projelerde de dalgalandığını görmekten inanın çok ama çok kıvanç duydum. El ele, omuz omuza verdik; gönül birliği yaptık ve Türkiye'yi daha önce hiç tecrübe etmediği seviyelere sizlerle birlikte taşıdık. Türkiye'nin gururu olduğunuz için, yerli üretim mallarımızın kalitesini dünyanın dört bir yanına ulaştırdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bilmenizi isterim ki 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye, dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz. DEİK'imizin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim; Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini sizler zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar, bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler de şahidisiniz. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı" dedi.

'ORTA-YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATIMIZ 2025 YILINDA 112 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel mal ihracatındaki payımız yüzde 0,55'ten yüzde 1,07'ye, hizmet ihracatımızdaki payımız da yüzde 0,89'dan yüzde 1,31'e çıktı. Bir diğer başarımız orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payının artmasıdır. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Bu olumlu tablo 2026 yılında da devam etmektedir. Yıllıklandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayii ürünleri ihracatımız 114,4 milyar dolara ulaşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda yüzde 40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Yüksek katma değerli üretimimizin sembolü olan bu alandaki ivmenin çok güçlü biçimde devam ettiğini görüyoruz. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Allah'a hamdolsun. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında yüzde 29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatından aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik" diye konuştu.

'SANCILI ATMOSFERE RAĞMEN TÜRKİYE OLARAK BÜYÜMEMİZİ 23 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan, Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama yaşandı. Ancak ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi. Daha da önemlisi orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payı yüzde 44'e ulaştı. Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz. Büyüme cephesindeki müspet seyir halen devam ediyor. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz. İran Savaşının tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesi ile birlikte enflasyon tarafında da inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz. Burada şu gerçeğin altını önemle çizmek istiyorum değerli dostlar. Küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır" dedi.

'SAHADAKİ GÜCÜNÜ MASADA DA HİSSETTİREN TÜRKİYE GERÇEĞİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dahası Türkiye'de iş başında deneyimli, ufuk ve vizyon sahibi, eş güdümü güçlü kadroların bulunması tüm bu küresel ve bölgesel meydan okumaları yönetmede ülkemize tarihi bir avantaj kazandırmaktadır. Türkiye siyasette istikrarın sunduğu asimetrik imkanlardan faydalanırken bakıyorsunuz dünyanın birçok ülkesinde temel sorun, görevde yılını bile tamamlamadan dağılan kelebek ömürlü hükümetler meselesidir. Bizim 70'lerde, 90'larda çok sık yaşadığımız ve 2002 ile beraber çözüme kavuşturduğumuz bu problemle bugün Batılılar yüzleşmektedir. Neticesi olarak onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken, biz farklı cephelerde aynı anda pek çok sorunla mücadele ediyor, bunları başarıyla yönetebiliyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Türkiye; terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. İş dünyamızın istikrar ve güven ortamının muhafazası noktasındaki hassasiyetini bu bakımdan çok ama çok anlamlı buluyorum. İnşallah hem iktidar hem ittifak olarak bizler de bu iklimin korunması ve güçlendirilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'YIL SONUNDA BANKAMIZ 60 MİLYAR DOLARLIK DESTEKLE REKOR KIRACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli misafirler, küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde hükümetimiz tüm imkanlarıyla reel sektörümüzün yanındadır. Türkiye için üreteni, milletimize istihdam sağlayanı, Türk malı ürünleri dünyanın her köşesine ulaştıran ihracatçılarımızı yalnız bırakmıyoruz. Eximbank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında yüzde 31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Merkez Bankamızın kullandırdığı reeskont kredileri ise son bir yılda 1 trilyon 267 milyar lira oldu. Bunun yanında ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği veriyor, üretim ve rekabet güçlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Küresel enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen eşel mobil sistemiyle vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi koruyoruz. İmalat sanayinde elektrik ve doğalgaz maliyetlerinde Avrupa'nın en avantajlı ülkeleri arasındayız. Sanayide yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek için Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ve YTAK 30 programlarımızı daha önce devreye almıştık. Emek yoğun sektörlerimizi ücret ve taşıma destekleriyle güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPILMASI İÇİN EKONOMİ YÖNETİMİNE GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkındayız. Pazartesi günü yaptığımız kabine toplantımızda Türk ekonomisinin güncel durumunu masaya yatırırken finansman meselesini de etraflıca ele aldık. Bununla ilgili geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çalışma yapılması için ekonomi yönetimine gerekli talimatları verdik. Şu bir gerçektir ki, finansmana erişim ne kadar önemliyse bu kaynakların doğru yerde, doğru biçimde kullanılması da o derece önemlidir. Biz, ülkemizin kıt kaynaklarının verimsiz alanlara değil üretime, ihracata, yatırıma ve sanayiye gitmesini arzu ediyoruz. Ticaret hayatının birincil kuralı ürünü satacak pazar bulmaktır. İhracatın belirleyicisi ise dış taleptir. Kalıcı başarı palyatif çözümlerle değil, yeni müşterilerle, yeni pazarlarla ve güçlü ticari ilişkilerle gelir. DEİK başta olmak üzere iş dünyamızın yeni pazarlara açılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu konuda sizden gelecek her türlü öneriye de açığız" dedi.

'TRANSİT TİCARETTEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN YÜZDE 95'İNİ VERGİ DIŞI BIRAKIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim: Gerek ekonomik gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında, bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Perşembe günü yürürlüğe giren paketimiz bunun bir parçasıdır. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, uluslararası ticaretin, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Burada sunulan finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Uluslararası ticaret yapan şirketler için de çok güçlü teşvikler getiriyoruz. Transit ticaret faaliyetlerini İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürüten şirketler kurumlar vergisi ödemeyecek. Üstelik bu yaklaşımı yalnızca İstanbul ile sınırlamıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında transit ticaretten elde edilen kazançların yüzde 95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Üreticilerimiz için de tarihi bir adım attık. Sanayi imalatında ve tarımsal üretimde uygulanan kurumlar vergisi oranını yarıya indiriyoruz. Sanayicilerimiz ve çiftçimiz artık yüzde 12,5 kurumlar vergisi ödeyecek" dedi.

'TÜRKİYE'YE YERLEŞİN; SİZLERDE YENİ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN BÜYÜME HİKAYESİNİN BİR PARÇASI OLUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyorum. Bizim mesajımız çok açık: Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin; sizlerle yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. Türkiye'yi sadece yatırım yapılan değil, inşallah yatırımın yönetildiği, ticaretin yönlendirildiği, sermayenin buluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız. Bu vesileyle DEİK ailemize de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler hem iş insanı hem de Türkiye'nin ticaret elçilerisiniz. Ülkemizin potansiyelini ve sunduğu fırsatları dünyaya en iyi anlatacak olan sizlersiniz. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. DEİK'le el ele vererek Türkiye'yi üretimde, ticarette ve yatırımlarda çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle DEİK 39'uncu Olağan Genel Kurulu'nun ülkemize, iş dünyamıza ve DEİK ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ödüle layık görülen ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor, ekonomimize yaptıkları katkılar için her birine şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.

Program aile fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

DHA