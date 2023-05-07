Erdoğan: ''Vatanı Kılıçdaroğlu’na böldürtmeyeceğiz''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde "Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu’na biz vatanı böldürtmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek’in Canım İstanbul şiiriyle başladı. Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Resmi rakamlara göre İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz.' derse, bu iş biter" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'da doğduk, İstanbul'da büyüdük. İstanbul'da belediye başkanlığı yaptık. Cumhurbaşkanlığı yaptık.Beraber yürüdük biz bu yollarda.

"RESMİ RAKAM 1 MİLYON 700 BİN KİŞİ"

Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin. İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'deymişler. Resmi rakam 1 milyon 700 bin. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı?

Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. İstanbul'u sevmezsek gönül aşkı ne anlar. İstanbul Türkiyedir. İstanbul aynı zamanda gönül sınırlarını Türkiye'yi aşan büyük insan zenginliğinin adıdır. Bütün dünya önümüze serilse ve yerle gök arasında nerede yaşamak isterseniz diye sorulsa vereceğimiz cevap her zaman İstanbul'dur.

"MİLLETİM 14 MAYIS'TA GEREKEN CEVABI VERECEK"

Kardeşlerim, Atatürk Havalimanı bizim için eskiden gelip geçtiğimiz seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Ülkemizin havacılık alanında teknoloji alanının başladı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği bir yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıklarda verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürmeyeceğiz.

Neden mitingini burada yapamadın. Çünkü bu iş farklı bir şey. Onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz. Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz İstanbul'sunuz. İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse bu iş biter. Biz bugüne kadar milletimizle yol yürüdük.

Siz inanıyorum güveniyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir.

"KILIÇDAROĞLU'NA VATANI BÖLDÜRMEYECEĞİZ"

Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs’ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Türkiye sana sen bize emanetsin diyorlar. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu’na biz vatanı böldürtmeyeceğiz

Avrupa'nın gazeteleri dergileri var ya şimdi onlar izliyor. Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun.

Sizlerle beraber bu yolu gümbür gümbür yürürüz. Bu seçim döneminde gittiğimiz her şehirde havalimanında miting meydanına kadar attığımız her adımda milletimizin sevgisine coşkusuna tanık olduk. Heyecan muhteşemdi. Hepsi kararı vermişti. Bu tablo bize başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

"BUGÜN İSTANBUL MUHTEŞEM"

Bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. Muhteşem mi muhteşem. İstanbul bugün kendine yakışanı kendi evladını ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor. Bu kardeşinizi belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi. Çöp, çamur çukur. İstanbul'u susuzluktan, çöp dağlarından kurtardık mı? Bay bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Sizin geçmişiniz bozuk. Biz oraları spor tesisiyle donattık. Bunu milletimize siz anlatacaksınız.

Bugün bu muazzam iklimde sizlerle biraz olsun dertleşmek istiyorum. Bizim İBB başkanlığından beri yapamayacağız şeyi söylemiyoruz. Söylediğimiz her şeyi de yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Milletimize verdiğimiz her esere kara çaldılar. Bu hükümet dünyanın en doğru şeyini de yapsa biz yine karşı çıkacağız diyorlar. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmetimiz yarışımızı da muhafaletle değil kendimize kendimize yapıyoruz.

"İSTANBUL BUNLARDAN ÇOK ÇEKTİ"

Ülkemizi büyüttük güçlendirdik ve yürümekle bu yol bitmez. Yapacağımız çok şey var. Tabiki sorunlar da var. Hamdolsun İstanbul'u CHP'nin çöpünden çukurundan kurtarmakla kalmadık gıpta ile bakılan merkez haline getirdik.

Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam rezil etti. Şimdi de sel bastığı zaman bunun gittiği yer belli; ya yurt dışı ya da Bodrum. Şimdi de bay bay Kemal talimat vermiş. Çık Van'a git. PKK ile anlaşmışlar onların işaretini yapıyorlar. Ekrem, sen Trabzonlusun. İstanbul'a hizmetkar olmak varken senin oralarda ne işin var. İstanbul, Ankara, İzmir çok çekti. Yeter... Bunların hepsine ders verip emekli etmeye hazırlanıyor muyuz?

15 Temmuz gecesi millet darbeye direnirken tankların arasından süzülüp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ülkemize 21 yılda eser ve hizmetleri hazandırdık. Milli geliri 3 kat arttırdık. 21 milyona iş ve aş sağladık. 10,5 milyon yeni konut yaparak ailelerimiz yuvaya konuşturduk. Bunları yeterli görmüyoruz. Son dönemde küresel krizlerin ülkemize yansıyan krizleri de biliyoruz. Kimi alanlarda sıkıntıların arttığının farkındayız. Konut ve gıda fiyatlarındaki artışı yok saymıyoruz. Zamanla tüm bunların hal yoluna girdiğini göreceğiz. Her sıkıntıyı çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Biz çözümün eriyiz. Biz ülkemizin sahip olduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirebileceğimizi biliyoruz.

Bizde laf yok icraat var. Bizde kuru söz yok program var proje var.

Hala herkes yolda gelmekte zorlanıyorlar. Atatürk Havalimanı yetmiyor. 14 Mayıs'ta biz bu işi bitireceğiz.

"3 AYDA YIKINTILARI KALDIRDIK"

Türkiye 6 Şubat'ta bir depremle karşı karşıya kaldı. Çok insanımızı kaybettik. Biz 3 ayda yıkıntıları kaldırdık. Yeni konutların inşaasına başladık. 100 bin konteynerin kurulumu bitti. Temeli atılan konut sayısı 59 bini buldu.

Son aylarda önceliğimizi deprem yaralarının sarılmasına ve yıkılan yerlerin ihyasına verdik. Depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Biz küresel tefecilerden borç istemiyoruz.

Biz tüm bu sorunların çözümü için gereken kayanğı küresel tefecilerinden borç dilenmekte değil kendi kaynaklarımızda arıyoruz. 300 milyar dolar Londra'dan alacakmış. Avucunu yalarsın. Senin gibi tefecilere borç vermezler. Onlar kime borç vereceğini bilirler.

Dünya faizi yükseltirken biz düşüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin. Yatırım ne kadar artarsa istihdam da artar.

Eğitim sağlık adalet ve emniyette yükselteceğiz dedik. Her alanda alt yapı eksikleirmizi gidermeye devam ettik.

"EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

66 lira olan emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. Seçimden hemen sonra emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapacağız. Gelişmelere göre, asgari ücret rakamını da gözden geçireceğiz. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini açıklayacağım. İşçilerimiz de önümüzdeki döneme farklı girecek.

TOKİ'nin deprem bölgesinde İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde başlattığı projeler bittikçe konut fiyatlarındaki şişkinlik azalacaktır.

Türkiye'de yönetim değişmeli manşetleri atanlar kendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla LGBTCİ'leri aynı safta buluşturanlardır. AK Parti asla LGBT'ci olmadı olmaz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Bu LGBT'cileri sandığa gömmeye var mıyız? Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kapalı kapılar ardında görüşüyorlar. Türkiye'nin yönetimine talip olsun diye kurulan masanın nereye vardığını eminim içleri acıyarak izliyorlar.