Erdoğan ve Bahçeli 3 ay sonra bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 ay aradan sonra Külliye'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Erdoğan ve Bahçeli 3 ay aradan sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki lider son olarak 21 Ocak’ta yine Külliye'de bir araya gelmişti.

