Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün Bahçeli'nin evinde görüşecek.
Cumhur İttifakı ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün biraraya geliyor.
Bahçeli'nin Erdoğan'ı evinde ağırlayacağı görüşmenin bugün saat 14.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.
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