Erdoğan ve Bakan Koca salgın hastanelerini inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket etti. Erdoğan. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.

Erdoğan, hastanelerdeki son durum hakkında da bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

BAKAN KOCA SANCAKTEPE'DEKİ HASTANEYİ İNCELEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.





Bakan Koca öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatına geçti.