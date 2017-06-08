Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 1’inci Komando Tugayı’nda verilen ve şehit yakınları ile gazilerin de yer aldığı iftara katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zincidere 1’inci Komando Tugayı’ndaki iftara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar,ÿ Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, çok sayıda milletvekili,ÿkuvvet komutanları ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Garnizon komutanı Hava Plt Tuggeneral Ercan Teke, Şehit yakınları, gaziler, komandolar ve Kayseri protokolünden sınırlı sayıdaÿisimler katıldı.

Medya mensuplarının alınmadığı, Talas ilçesi Zincidere mahallesindeki General Vecihi Akın Kışlasındaki iftar yemeğinde şehitler için özellikle de Şırnak Şenoba yakınlarında düşen helikopterde şehit olan 1. Komando Tugayı’nın bir yıl önceki efsana komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydınÿve silah arkadaşları içinde dualar edildi.

Kayseri Komando Tugayı’ndaki iftara İstanbul’danÿtarifeli uçakla gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir ay önce yitirdiği babası Ahmet Hamdi Gül’ün mezarını ziyaret ettikten sonra geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri’ye özel uçakla geldi

Her iki Cumhurbaşkanı önceden planlananÿErkilet Havalanı’ndan helikopter yerineÿ15 kilometre uzaklıktaki tugaya karayolu ile geniş güvenlik önemleri arasında geldi. Bu neden her iki Cumhurbaşkanı ezan okuduğu sırada salondaki yerlerini alabildi.