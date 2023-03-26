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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edildi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edildi
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Yüksek Seçim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını kabul etti.

YSK'nin internet sitesinde yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak seçim takvimi kapsamında, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvurular incelendi.

EVRAK EKSİĞİ BULUNMADI
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti gruplarınca aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evrakının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Buna göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuruları oy birliğiyle kabul edildi.

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Etiketler yüksek seçim kurulu ysk recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu
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