Erdoğan ve May'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın toplantısı düzenledi. May yaptığı açıklamada "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum." dedi.



May'in açıklamarından satır başları;

İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz

Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız şeffaf bir soruşturma yapılmalı

İngiltere ile Türkiye’nin milli muharip uçak projesinin, derin ve kalıcı bir savunma ortaklığının başlangıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Müttefikimiz Birleşik Krallık'ı ziyaret etmekten memmunum.

24 Haziran seçimlerinin yoğunluğuna rağmen ilişkilerin önemine atfen bu ziyareti gerçekleştirdi. İngiltere'nin darbe girişimi sonrası bakan düzeyindeki dayanışması bizim için önemlidir.İlişkimizi Brexit sonrası nasıl geliştirebiliriz bunları değerlendirdik.

Birleşik Krallık ülkemizin Avrupa'daki 2. büyük ihraç pazarıdır.

PKK, FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda İngiltere ile işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz.

ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını tanımıyoruz. ABD'nin adımı İsrail'i cesaretlendirmiştir. Bu vahşeti bir kez daha lanetliyorum.

(ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz.

İsrail 'güçlüyüm o zaman haklıyım' diyerek bu adımları atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler, harekete geçip İsrail'e dur demelidir.

Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum.

(İİT Olağanüstü Zirvesi) Dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz.