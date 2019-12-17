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  4. 17 Aralık 2019 19:22

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve Suriye konularının konuşulduğu belirtildi.

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme !
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" açıklamasını yaptı.

KREMLİN'DEN OCAK AYINDAKİ GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayında yapacağı görüşmeye ilişkin "Putin ve Erdoğan ocak ayında yapacakları görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşecek. Rusya, Libya'daki kriz ile ilgili çözüm odaklı her türlü eforu desteklemektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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